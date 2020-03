Nach dem großen Erfolg, den Netflix mit der Adaption der Witcher-Spiele fürs Fernsehen feierte, hat Sonys Produktionsfirma PlayStation Productions jetzt nachgezogen und eine TV-Version von The Last of Us angekündigt. Und das sei noch lange nicht alles.

Zur Ankündigung der Serie erschien auf der Filmwebseite Hollywood Reporter ein Artikel, der nicht nur die Verantwortlichen auflistete, sondern auch, worum es in der Serie gehen soll. Doch in der ganzen Aufregung ging ein kleiner Satz fast verloren, mit dem Chris Parnell, Co-President von Sony Pictures, zitiert wurde:

"Das ist die erste von vielen Shows, die wir mit unseren Freunden bei PlayStation Productions entwickeln wollen."

Das ist deswegen spannend, weil PlayStation Productions von Sony ins Leben gerufen wurde, um exklusiv PlayStation-Marken für Kino, Fernsehen und andere Medien umzusetzen. Und wenn die nun verkünden, weitere Serien zu entwickeln, geht es hier um PlayStation Exclusives. Ein paar Beispiele:

Was könnte noch kommen ?

Uncharted Serie - Da auch die Last of Us-Show einen geplanten Kinofilm ersetzt, könnte auch Uncharted eine eigene Serie bekommen. Wenn schon nicht mit Nathan Drake, dann vielleicht mit Choe und Nadine aus The Lost Legacy - oder jemand ganz anderem.

Da auch die Last of Us-Show einen geplanten Kinofilm ersetzt, könnte auch Uncharted eine eigene Serie bekommen. Wenn schon nicht mit Nathan Drake, dann vielleicht mit Choe und Nadine aus The Lost Legacy - oder jemand ganz anderem. Horizon Zero Dawn - Der Überraschungshit hat damals auf der PS4 viele Fans begeistert. Vielleicht führt eine Serie Aloys Reise weiter, oder erzählt sie noch einmal im Serienformat.

Der Überraschungshit hat damals auf der PS4 viele Fans begeistert. Vielleicht führt eine Serie Aloys Reise weiter, oder erzählt sie noch einmal im Serienformat. Until Dawn - Auch wenn die Dark Pictures Anthology nicht mehr exklusiv ist, Until Dawn war es schon. Vielleicht winkt hier eine Horrorserie?

Auch wenn die Dark Pictures Anthology nicht mehr exklusiv ist, Until Dawn war es schon. Vielleicht winkt hier eine Horrorserie? InFamous: Second Son - Sollte Infamous jemals verfilmt werden, können wir uns auf jede Menge abgefahrene Neoneffekte freuen.

Sollte Infamous jemals verfilmt werden, können wir uns auf jede Menge abgefahrene Neoneffekte freuen. Shadow of the Colossus - Sehr bedrückend, aber auch sehr bildgewaltig. Wer würde sich noch auf einen Shadow of the Colossus-Film freuen?

Sehr bedrückend, aber auch sehr bildgewaltig. Wer würde sich noch auf einen Shadow of the Colossus-Film freuen? Bloodborne - Wir wissen nicht, wie ein Bloodborne-Film aussehen würde, aber das Setting ist in all seiner Düsternis trotzdem wirklich schick.

Wir wissen nicht, wie ein Bloodborne-Film aussehen würde, aber das Setting ist in all seiner Düsternis trotzdem wirklich schick. God of War - Kratos' Geschichte verfilmt zu sehen wäre definitiv ein Kinoticket wert. Allein die Bosskämpfe gegen die Riesenbiester aus Mythen und Legenden.

Eine Verfilmung von Sonys größten Marken könnte nicht nur für PlayStation-Fans spannend sein. Auch Xbox- oder Switchbesitzer könnten so die stärksten Geschichten miterleben, ohne sich die Spiele kaufen zu müssen. Oder sie sind am Ende so bezaubert, dass sie sich das Spiel und die Konsole doch kaufen. Vielleicht erhofft sich Sony hier ähnliche Erfolge wie beim Witcher, der die Spielerzahlen von Wild Hunt ebenfalls ordentlich ankurbelte.

Welches Exclusive würdet ihr gern verfilmt sehen?