The Last of Us Part 1-Poster teasen vielleicht schon ein neues Fantasy-Spiel von Naughty Dog an

Naughty Dog ist vor allem für Uncharted und The Last of Us bekannt. Aber womöglich bekommen wir bald endlich mal wieder eine komplett neue Marke präsentiert. Darauf deutet zumindest eine Entdeckung hin, die Fans jetzt im Remake The Last of Us Part 1 gemacht haben. Darin hängen nämlich einige Poster, bei denen es sich um Teaser für das nächste Naughty Dog-Spiel handeln könnte. Und das könnte ganz anders werden.

Naughty Dog teast in The Last of Us Part 1 vielleicht komplett neue Marke an

Darum geht's: Seit Kurzem ist das aufwändige PS5-Remake The Last of Us Part 1 erhältlich. Das wird natürlich von Spieler*innen auf der ganzen Welt bis in die letzten Winkel durchforstet. Dabei haben einige Fans jetzt mehrere Poster gefunden, die durchaus bemerkenswert sind. Sie könnten ein Teaser sein, der es in sich hat.

Was ist zu sehen? Auf den Postern sehen wir gleich mehrere Personen und Wesen. Die machen eines sofort deutlich: Offenbar haben wir es hier mit einer Fantasy-Welt zu tun. Da ist ein stilisierter Drache zu sehen, eine Person mit einem riesigen Schwert, eine Art Greif, scheinbar eine Elfen-Frau und auch ein Pegasus ist zu erkennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Teaser für Fantasy-IP: Das alles macht den Eindruck, als würde hier ein ganzes Story-Universum angeteast werden. Es könnte sich bei diesen Bildern um Konzept-Kunstwerke für ein neues Naughty Dog-Spiel mit Fantasy-Setting handeln. Das vermuten zumindest viele Fans und es wäre durchaus naheliegend.

Nicht das erste Mal: Naughty Dog hat genau das nämlich schon einmal gemacht und The Last of Us innerhalb von Uncharted 3 angeteast. Es wäre also keine allzu steile These, dass es sich hierbei um einen ähnlichen Teaser handeln könnte.

Freut euch nicht zu früh! Andererseits muss das auch nicht zwingend bedeuten, dass es sich hierbei tatsächlich um ein neues Naughty Dog-Spiel handelt. Es könnte auch um etwas ganz anderes gehen oder eine fiktive Fantasy-Marke innerhalb der Welt von The Last of Us sein.

Was wissen wir? Nicht allzu viel. Aber vor einiger Zeit wurde zumindest bekannt gegeben, dass Naughty Dog an mehreren neuen Spielen arbeitet. Von denen war eines das The Last of Us Part 1-Remake, ein anderes dürfte der Multiplayer-Ableger sein. Alle Infos zu den sonstigen Gerüchten und Möglichkeiten findet ihr hier:

51 6 Mehr zum Thema The Last of Us Part 3 und neue IP? Alle Gerüchte zu Naughty Dogs neuen Spielen

Mehr zu The Last of Us:

Die PS5-Version des Remakes ist am 2. September 2022 erschienen und wenn ihr wissen wollt, was sich alles geändert hat und ob sich der Kauf lohnt, findet ihr hier unseren großen GamePro-Test zu The Last of Us Part 1. Eine PC-Version ist ebenfalls geplant, aber die hat noch keinen offiziellen Release-Termin.

Was sagt ihr zu den möglichen Teasern? Was für ein Setting wünscht ihr euch für die nächste neue Naughty Dog-Marke?