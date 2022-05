Last of Us-Serie: Neu aufgetauchte Szene hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Spiel

Bis es zum offiziellen Start der The Last of Us-Serie auf HBO ist es zwar noch etwas hin, die Dreharbeiten sind allerdings schon in vollem Gange, weswegen uns hier und da ein kleiner Einblick gewährt wird, was uns in der Verfilmung des PS3-Hits möglicherweise erwarten wird.

Zuletzt hatten wir darüber berichtet, dass sich Ellie-Schauspielerin Bella Ramsey augenzwinkernd zu den fehlenden Gaming-Skills von Joel-Darsteller Pedro Pascal geäußert hat, jetzt kann man die beiden auch in Action sehen. Denn im Netz sind ein paar Behind the Scenes-Aufnahmen aufgetaucht, die aber verdächtig danach aussehen, als hätte sie jemand aus erhöhter Position heimlich gefilmt.

Passt ziemlich genau

Was ist zu sehen? In der Szene entfernt Ellie ein Lüftungsgitter in einem Lagerhaus, um dadurch ins Innere des Gebäudes zu schlüpfen und Joel die verschlossene Tür zu öffnen. Das klingt zwar nicht sonderlich spektakulär, wird aber durch einen Vergleich aber durchaus bemerkenswert.

Denn der Twitter-Kanal The Last of Us HBO - Status hat beschriebene Szene mit einer ähnlichen aus dem Spiel zusammengeschnitten bzw. diese verglichen. Und die Ähnlichkeit ist durchaus verblüffend. Auch wenn es sich nicht um eine exakte Eins-zu-Eins-Kopie handelt sieht die Szene in der Serie fast so aus wie im Spiel, sogar die Länge passt ziemlich genau. Hier könnt ihr euch den Vergleich anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch wenn das natürlich nicht die exakte Szene aus der Serie widerspiegelt – schließlich kennen wir Details wie Kamerapositionen etc. nicht – beweisen die Aufnahmen bereits, dass sich die Macher bei der Umsetzung deutlich mehr am Spiel bzw. der Original-Vorlage orientieren als beispielsweise die aktuelle Halo-TV-Serie. Es wird spannend zu sehen sein, welche Szenen der finalen Serie noch aus den Spielen wieder erkennbar sind.

Noch kein genauer Release-Termin für die Last of Us-Serie bekannt

Auch wenn die Serie bereits gedreht wird, fehlt noch ein konkretes Release-Datum für die Serie, fest steht aber, dass der Start frühestens im Jahr 2023 erfolgen wird. Auch einen offiziellen Trailer gibt es noch nicht, dafür aber bereits einige Infos zum Cast. Ihr findet alle wichtigen Infos in unserem Übersichtsartikel:

23 5 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Schon im April gab es einige Einblicke in die Produktion der Serie, als etwa ein Foto direkt Erinnerungen an eine spannende Spiel-Szene weckte oder Set-Fotos einen der wichtigsten Orte der Story zeigen. Mal schauen, welche Bilder oder Videoszenen als nächstes ihren Weg ins Netz finden werden.

Was haltet ihr von der "Vergleichs-Szene"?