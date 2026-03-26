Lehrer schleppt PS5 in die Schule und zockt Assassin's Creed vor seiner 8. Klasse, um Geschichtsunterricht anschaulicher zu machen - 84.000 Leute feiern es

Wie lässt sich die industrielle Revolution anschaulich vermitteln? Für diesen Lehrer gibt es dafür nichts besseres als AC Syndicate.

Eleen Reinke
26.03.2026 | 18:34 Uhr

So kann praktischer Schulunterricht auch gehen: Dieser Lehrer nutzt AC Syndicate, um Geschichte zu erklären. (Bild: Instagram.comw_bernardo1) So kann praktischer Schulunterricht auch gehen: Dieser Lehrer nutzt AC Syndicate, um Geschichte zu erklären. (Bild: Instagram.com/w_bernardo1)

Es ist nicht immer einfach, Unterrichtsstoff in der Schule spannend zu vermitteln. Umso schöner ist es da, wenn man eine Lehrkraft hat, die sich tatsächlich Mühe gibt und dafür vielleicht auch auf ungewöhnliche Methoden zurückgreift.

Wie dieser Lehrer, der seine PS5 in die Schule geschleppt hat, um seiner Klasse Geschichte mithilfe von Assassin's Creed näherzubringen.

Lehrer lockert seinen Unterricht mit Videospielen auf

Der Lehrer Wesley Bernardo unterrichtet in Brasilien in der Mittelstufe Geschichte und greift dabei auch mal auf Videospiele zurück, um seinen Unterricht anschaulich zu gestalten. Um seiner achten Klasse etwa die industrielle Revolution zu erklären, nahm er kurzerhand seine eigene PS5 mit in die Schule und schmiss Assassin's Creed Syndicate an – das passenderweise im London des 19. Jahrhunderts spielt.

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In einem Video auf seinem Instagram-Kanal, das inzwischen schon über 84.000 Likes bekommen hat, schaut er sich mit Spielercharakter Jacob Frye einmal an, wie die Erfahrungen von Arbeiter*innen im 19. Jahrhundert waren und wie die Kohleverbrennung funktioniert:

"Sie nutzen Kohle als Energie. Sie verbrennen die Kohle, was den Dampf erzeugt, mit dem die Maschinen betrieben werden." (Übersetzung via DualShockers)

Wie der Lehrer in den Kommentaren verrät, will er mittels Videospielen seinen Unterricht spielerischer und immersiver gestalten – was durchaus zu funktionieren scheint, wenn man sich die begeisterten Reaktionen unter dem Post anschaut. Eine Person fragt hier etwa:

"Professor, würden Sie auch einen 29-jährigen Studenten akzeptieren, der 2014 schon sein Abitur gemacht hat?"

Wesley Bernardo ist übrigens nicht der erste Lehrer, der auf die Idee kommt, das historische Setting von Assassin's Creed für seinen Unterricht zu benutzen. 2024 hatte ein Lehrer nämlich Assassin's Creed Odyssey benutzt, um seiner Klasse die Schlacht an den Thermopylen näherzubringen.

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Ein Blick auf den Instagram-Account des Geschichtslehrers zeigt, dass Videospiele wohl inzwischen fester Bestandteil seines Lehrplans sind. In anderen Videos ist etwa zu sehen, wie er Far Cry Primal oder GTA 5 nutzt, um Soziologie zu unterrichten.

Als würde er damit nicht ohnehin schon den Preis als coolster Lehrer gewinnen, hat er sich obendrein wohl am ersten Schultag seiner Klasse zur Begrüßung auch noch in ein Naruto-Cosplay geworfen. Das nennen wir Engagement!

Habt oder hattet ihr auch mal Lehrer*innen, die so viel Mühe in ihren Unterricht gesteckt haben?

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Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Syndicate

Genre: Action

Release: 2015-10-23 (PC, PS4, Xbox One)

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