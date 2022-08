Mario Kart 8-Leak verrät fast alle zukünftigen DLC-Rennstrecken

Die zweite Welle des Streckenbooster-Pass-DLCs ist mit dem neuen Update von Mario Kart 8 Deluxe gerade erst live gegangen. Schon jetzt haben findige Fans aber Hinweise auf fast sämtliche noch kommende DLC-Strecken im Code des Spiels gefunden.

Das sind die möglichen kommenden DLC-Strecken für MK8

Zwar finden sich nicht die Spiele selbst im Code von Mario Kart 8 Deluxe, dafür sind mit dem neuen Update 2.1.0 aber anscheinend Musikvorschaudatein zu kommenden DLC-Strecken im Spiel gelandet. Diese dienen normalerweise dazu, einen Song schon mal zu starten, während das Spiel im Hintergrund den kompletten Track lädt.

Twitter-User Fishguy6564 hat aufgeschlüsselt, welche Tracks zu welchen Strecken zuzuordnen sind:

Damit würden sich folgende Rennstrecken für kommende DLCs ergeben:

Fels-Cup: [Tour-Strecke], Peachs Schlossgarten (DS), Buu Huu-Tal oder Zerstörter Pfad (GBA), Gebirgspfad (3DS)

[Tour-Strecke], Peachs Schlossgarten (DS), Buu Huu-Tal oder Zerstörter Pfad (GBA), Gebirgspfad (3DS) Mond-Cup: Pflaster von Berlin (Tour), Waluigi Arena (GameCube), Bergbescherung (?), Regenbogen-Boulevard (3DS)

Pflaster von Berlin (Tour), Waluigi Arena (GameCube), Bergbescherung (?), Regenbogen-Boulevard (3DS) Frucht-Cup: Ausfahrt Amsterdam (Tour), [Wii-Strecke], [DS-Strecke], [?-Strecke]

Ausfahrt Amsterdam (Tour), [Wii-Strecke], [DS-Strecke], [?-Strecke] Bumerang-Cup: Überholspur Singapur (Tour), [GameCube-Strecke], [GBA-Strecke], Los Angeles-Strandpartie (Tour)

Überholspur Singapur (Tour), [GameCube-Strecke], [GBA-Strecke], Los Angeles-Strandpartie (Tour) Feder Cup: [Tour-Strecke], [Wii-Strecke], Sonnenuntergans-Wüste (GBA), [Tour-Strecke]

[Tour-Strecke], [Wii-Strecke], Sonnenuntergans-Wüste (GBA), [Tour-Strecke] Doppelkirschen Cup: Bangkok-Abendrot (Tour), [GameCube-Strecke], [SNES-Strecke], [?-Strecke]

Bangkok-Abendrot (Tour), [GameCube-Strecke], [SNES-Strecke], [?-Strecke] Eichel-Cup: Vancouver-Wildpfad (Tour), Blätterwald (Wii), [?-Strecke], [?-Strecke]

Vancouver-Wildpfad (Tour), Blätterwald (Wii), [?-Strecke], [?-Strecke] Stachi-Cup: [Tour-Strecke], [GameCube-Strecke], [?-Strecke], [Wii-Strecke]

Die mit Fragezeichen markierten Strecken sind noch unbekannt, hier könnte es sich um komplett neue Strecken handeln. Das würde sich mit einem älteren Leak von Fishguy6564 decken, der bereits die neue Strecke Eiscreme-Eskapade korrekt vorausgesagt hatte.

Die neuen Strecken der zweiten DLC-Welle könnt ihr euch hier im Trailer anschauen:

Wie wahrscheinlich ist das? Hier handelt es sich natürlich um nicht offiziell bestätigte Leaks, genießt das ganze also mit Vorsicht. Fishguy6564 lag aber bereits in der Vergangenheit richtig. So hat der User die Namen der kommenden Cups und die ursprünglichen Plattformen der DLC-Strecken der zweiten Welle richtig vorausgesagt.

Alles Wichtige zum Streckenpass

Der Booster-Streckenpass ist ein kostenpflichtiger DLC, der überarbeitete Strecken aus alten Teilen der Mario Kart-Reihe und komplett neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe bringt.

Preis: 24,99 Euro; auch im Switch Online-Erweiterungspass enthalten

24,99 Euro; auch im Switch Online-Erweiterungspass enthalten Bislang sind zwei Wellen verfügbar, bis Ende 2023 folgen noch vier Wellen

Der Pass kann separat erworben werden und ist zudem Bestandteil des Nintendo Switch Online-Erweiterungspasses. Ihr benötigt das Hauptspiel Mario Kart 8 Deluxe, um den DLC spielen zu können, es ist keine Standalone-Erweiterung. Alle Informationen zum Streckenpass gibt es in der GamePro-Übersicht.

Was würdet ihr von den Mario Kart-Strecken halten, wenn sie sich bewahrheiten sollten?