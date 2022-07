Mario Kart 8: Die 2. Welle an DLC-Strecken könnte noch im Sommer kommen

Der Erweiterungspass für Mario Kart 8 Deluxe bringt uns bis Ende 2023 48 neue Strecken, die in sechs "Wellen" kommen. Die ersten acht Kurse veröffentlichte Nintendo im März, doch seitdem ist es still um den DLC. Bei einem regelmäßigen Release müsste alle vier Monate ein neues Paket erscheinen – also wäre es theoretisch noch im Juli soweit. Und tatsächlich gibt es konkrete Hinweise, dass es schon sehr bald neue Strecken regnen könnte.

Mario Kart 8-Werbung gibt Hinweis auf 2. DLC-Welle

Darum geht es: Twitter-Nutzer PushDustIn hat in Japan eine interessante Werbeanzeige des Kaufhauses 7-Eleven entdeckt, auf der die 1. Welle an DLC-Strecken für Mario Kart 8 beworben wird. Soweit nichts Neues, doch zwei Aspekte sind interessant:

Erstens wurde das letzte DLC-Paket wie erwähnt im März veröffentlicht. Jetzt eine teure Werbefläche zu mieten, ergibt für Nintendo eigentlich keinen Sinn.

Zweitens ist die Anzeige mit einem Ablaufdatum versehen – am 17. Juli soll sie von 7-11 wieder entfernt (oder aktualisiert) werden.

Hier bekommt ihr alle Infos zum MK8-Erweiterungspass:

91 2 Mario Kart 8 Deluxe-DLC Alle Infos zum Booster-Pass

Und was bedeutet das jetzt? In den Kommentaren unter dem Tweet weisen mehrere User darauf hin, dass in der Vergangenheit DLC für Super Smash Bros. Ultimate genau auf diese Weise vorhergesagt werden konnte. Die Fans rechnen fest damit, dass die neuen DLC-Strecken entweder noch vor dem 17. Juli (also noch in dieser Woche) oder kurz darauf (Anfang der kommenden Woche) veröffentlicht werden.

Aber, Achtung: Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich nicht, und bisher hat sich Nintendo nicht zur 2. Welle geäußert. Viele Indizien weisen jedoch darauf hin, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen.

Der Launch-Trailer zeigt die ersten Stecken des DLCs:

Wie wird die 2. Welle angekündigt? Natürlich braucht es irgendeine Plattform, auf der die neuen Strecken gezeigt werden. Manche Fans rechnen damit, dass Nintendo nach der letzten Präsentation, die sich mit Spielen von Third-Party-Studios beschäftigte, bald wieder eine richtige Direct abhalten wird. Doch mitten im Sommer ist das unwahrscheinlich, und Ende August findet die gamescom statt, auf der das Unternehmen nicht vertreten sein wird.

Noch mehr News zu Mario Kart:

Vor September ist also nicht mit einer Direct zu rechnen. Aber so lange wird es vermutlich nicht mehr dauern, bis wir über die neuen Kurse flitzen dürfen. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Nintendo diese lediglich mit einem kurzen Video bewirbt, der über Twitter und die anderen üblichen Kanäle verbreitet wird.

Wann rechnet ihr mit dem nächsten DLC für Mario Kart 8?