Mario Kart 8 DLC: Neue Strecke wurde doch überarbeitet und sieht jetzt besser aus

Mario Kart 8 Deluxe bekommt 48 neue DLC-Strecken. Die sind allesamt wohl schon aus anderen Teilen der Reihe bekannt und die erste Rutsche geht jetzt an den Start. Dabei überrascht vor allem eine Strecke, die auf einem frischen Ankündigungsbild plötzlich deutlich hübscher aussieht, als es noch im Ankündigungstrailer der Fall war.

Coconut Mall ist jetzt überraschend wohl doch hübscher

Nintendo zeigt neue Bilder: Kurz vor Release der ersten Ladung neuer Mario Kart-Strecken hat Nintendo ein paar Screenshots veröffentlicht. Auf diesen Screenshots ist unter anderem auch die Coconut Mall-Strecke zu sehen, die ursprünglich aus Mario Kart Wii stammt. Und die sieht jetzt aus, als habe sie ein grafisches Update erhalten.

Jetzt doch hübscher? An sich wäre das natürlich keine große Überraschung oder eine Meldung wert, aber das Besondere daran ist, dass die Strecke auf diesem Bild hübscher aussieht, als sie es noch im Ankündigungstrailer tat.

Wer bei der Enthüllung enttäuscht war, wurde jetzt also positiv überrascht. Vielen Fans ist die Verbesserung aufgefallen, sehr zu ihrer Freude.

Einige Fans, die ganz genau hinsehen, glauben allerdings zu erkennen, dass die Straße an sich, also der Belag beziehungsweise die Textur nicht mehr so gut aussieht:

Wie genau die Strecke in ihrer ganzen Pracht aussieht und welche Verbesserungen nun im Detail vorgenommen wurden, werden wir alle wohl oder übel erst morgen erfahren. Aber bis dahin wirkt es natürlich schon mal positiv, dass sich da womöglich doch nochmal einiges im Vergleich zum Enthüllungstrailer getan haben könnte.

Seht euch hier nochmal den Trailer zum Booster-Streckenpass an:

Mario Kart 8 Deluxe: Streckenpass rollt an die Startlinie - Das erwartet euch

Darum geht's: Viele Jahre nach Launch bekommt Mario Kart 8 Deluxe plötzlich doch noch haufenweise neue Strecken. Der sogenannte Streckenpass führt nach und nach insgesamt 48 neue Strecken ein, immer jeweils acht auf einmal. Die erste Ladung gibt es ab morgen und ihr könnt den Preload jetzt schon starten, wenn ihr den DLC Pass kauft oder über ein Nintendo Switch Online-Abo mit Erweiterungspaket verfügt:

Alte Bekannte: Die acht ersten Kurse des Booster-Streckenpasses sind Remaster von acht Strecken aus anderen, älteren Mario Kart-Titeln. Das heißt, dass sie in leicht verbesserter Optik daherkommen. Was bei der Enthüllung zunächst für Ernüchterung gesorgt hat, weil das Gezeigte nur minimal hübscher wirkte. Das war insbesondere bei den Strecken aus Mario Kart Tour für iOS und Android der Fall, aber nicht nur.

Holt ihr euch den Booster-Streckenpass? Auf welche Verbesserungen hofft ihr?