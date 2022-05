Mario Kart 8 Deluxe-Fans können jetzt mit Switch Online ihr Profilbild pimpen

Der Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe gehört zu den absoluten Dauerbrennern für die Nintendo-Konsole und wurde Mitte März mit der ersten Ladung DLC-Strecken erweitert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Nintendo seinem modernen Klassiker auch im Online-Service Switch Online Rechnung trägt – und tut dies im Mai mit einer ganzen Reihe von User-Icons im Mario Kart 8-Design.

Die sollen in mehreren Wellen und im Laufe des Monats Mai erscheinen. In dieser Woche geht es unter anderem mit einem Mushroom Cup-Symbol und einem Mario Kart-Icon los, was ihr dann im entsprechenden Menü in eure Nutzerbilder basteln könnt. Das Angebot der Icons soll sich dann in jeder Woche ändern. Der Ausblick zeigt unter anderem Toad im Rennfahrer-Overall und Bowser.

Kosten die Icons etwas? Ja, jeweils 5 oder 10 Platinum Punkte. Wie ihr die Nutzersymbole im Detail kaufen und erstellen könnt, erfahrt ihr auf der offiziellen Support-Seite von Nintendo.

Mario Kart 8 geht einfach nicht der Sprit aus

Kaum zu glauben: Mario Kart 8 für die Wii feiert in diesem Jahr bereits seinen achten Geburtstag. Die Deluxe-Version für Nintendos aktuelle Konsole konnte das noch einmal toppen, indem sie sämtliche bis dahin erhältliche DLCs ins Paket packte und auch andere kleine aber feine Neuerungen vornahm.

Es folgte ein wahrer Siegeszug, der Titel gehört zu den bestverkauften Switch-Spielen überhaupt und wird bis Ende 2023 mit etlichen weiteren DLC-Strecken bedacht.

Mehr zu Mario Kart 8 Deluxe:

Mario Kart 8 Deluxe ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Alle Stärken und Schwächen des Titels verraten wir euch im GamePro-Test, unser Hub-Artikel zum Booster-Streckenpass versorgt euch darüber hinaus mit allem Wissenswerten zu den DLC-Wellen zum Fun-Racer.

Nutzt ihr die Nutzer-Icons auf der Switch?