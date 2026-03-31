Mario Kart World Update 1.6.0 ist jetzt live und bringt beliebten Chaos-Modus zurück

Update 1.6.0 für Mario Kart World ist jetzt verfügbar und hat den Bob-Omb Blast-Modus im Gepäck.

Linda Sprenger
31.03.2026 | 08:12 Uhr

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Mario Kart World erhält ein neues Update. Mario Kart World erhält ein neues Update.

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Mario-Fans bekommen aktuell ordentlich neues Klempner-Material um den Schnauzbart geschmiert: Nicht nur der Super Mario Galaxy-Film läuft (morgen) in den deutschen Kinos an, sondern auch Mario Kart World-Spieler*innen können sich freuen: Denn heute ist ein neues umfangreiches Update für den Nintendo Switch 2-Racer verfügbar – und der bringt mehr als nur Bugfixes.

Das große Highlight nämlich: Der heute veröffentlichte Patch 1.6.0 bringt den Bob-Omb Blast-Modus mit sich, der Anfang des Monats bereits gelakt worden ist.

Das steckt hinter dem Bob-Omb Blast-Modus

Video starten 37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Der Bob-Omb Blast-Modus wurde erstmals im GameCube-Klassiker Double Dash!! eingeführt und bringt ordentlich Chaos und ein Hauch Taktik auf die Rennpisten.

In diesem Modus werft ihr euch gegenseitig mit Bomben ab. Dabei gibt es Punkte, wenn ihr einen Gegner trefft, aber auch Punktabzug, wenn ihr selbst abgeworfen werdet. Wer am Schluss die meisten Zähler hat, gewinnt.

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Mario Kart World kam am 05. Juni 2025 als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 auf den Markt. Beinahe ein Jahr nach dem Release des Fun-Racers dürfte der neue Modus Spieler*innen zumindest kurzzeitig noch einmal auf die Rennstrecke locken.

Auf der zweiten Seite dieses Artikels findet ihr die komplette Liste der Patchnotes für Update 1.6.0 auf Deutsch.

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