Mass Effect: So viel Zeit müsst ihr für die Legendary Edition einplanen

Die Mass Effect: Legendary Edition wird auf euren Konsolen mit über 100 GB einschlagen (inklusive des Day-One-Patch). Das hat zum einen mit den neuen Assets und verbesserten Texturen zu tun. Zum anderen liegt das aber auch an der Menge an Inhalten, die alle drei Spiele beinhalten. Immerhin bietet die Legendary Edition drei umfangreiche Rollenspiele inklusive aller veröffentlichter DLCs.

Wir sagen euch, wie lange ihr brauchen werdet, um alle drei Teile der Trilogie durchzuspielen. Spoiler: Bringt eine Menge Zeit mit, egal welche Art von Spieler:in ihr seid.

Wie umfangreich sind Mass Effect 1-3?

Reddit-Nutzer jarface111 hat auf dem Portal howlongtobeat die Spielzeiten für alle drei Teile der Mass Effect-Trilogie herausgesucht und sie nebeneinandergestellt. Auf den ersten Blick fällt auf: ME2 und ME3 geben sich bei allen Spielstilen fast nichts. Der erste Teil ist hingegen ein wenig kürzer als seine Nachfolger.

Der Überblick: "Haupt-Story" bedeutet, dass ihr mit Scheuklappen durch das Spiel rennt und nur das Nötigste erledigt. "Mit Extras" entspricht einem Normalen Durchgang mit einem guten Teil der Nebeninhalte. Und "Completionists" versuchen wirklich alles aus einem Titel herauszuquetschen.

Mass Effect: Haupt-Story = 17 Stunden, Mit Extras = 28 Stunden, Completionist = 44 Stunden

Mass Effect 2: Haupt-Story = 24 Stunden, Mit Extras = 35 Stunden, Completionist = 50 Stunden

Mass Effect 3: Haupt-Story = 24 Stunden, Mit Extras = 35 Stunden, Completionist = 50 Stunden

Wie ihr seht, wird euch die Mass Effect: Legendary Edition gut beschäftigen. Selbst wenn ihr nur die Enden sehen wollt, werdet ihr rund 65 Stunden einplanen müssen. Wer die Spiele genießen möchte, benötigt ungefähr 100 Stunden. Und wenn ihr ein Completionist seid, landet ihr bei circa 144 Stunden.

Wenn ihr auch die einzelnen (verfügbaren) Mass Effect-DLCs spielen wollt, kommen noch einmal 27,5 Stunden hinzu:

Mass Effect: Bring Down the Sky - ca. 1,5 Stunden

- ca. 1,5 Stunden Mass Effect 2: Arrival - ca. 2 Stunden

- ca. 2 Stunden Mass Effect 2: Firewalker - ca. 2 Stunden

- ca. 2 Stunden Mass Effect 2: Overlord - ca. 2 Stunden

- ca. 2 Stunden Mass Effect 2: Normandy Crash Site - ca. 30 Minuten

- ca. 30 Minuten Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker - ca. 2,5 Stunden

- ca. 2,5 Stunden Mass Effect 2: Zaeed - Price of Revenge - ca. 1 Stunde

- ca. 1 Stunde Mass Effect 2: Kasumi - ca. 1,5 Stunden

- ca. 1,5 Stunden Mass Effect 3: Citadel - ca. 5 Stunden

- ca. 5 Stunden Mass Effect 3: From Ashes - ca. 1 Stunde

- ca. 1 Stunde Mass Effect 3: Leviathan - ca. 3 Stunden

- ca. 3 Stunden Mass Effect 3: Omega - ca. 3 Stunden

- ca. 3 Stunden Mass Effect 3: Extended Cut - ca. 2,5 Stunden

Andromeda fällt ab: Bei den Zahlen zeigt sich auch der komplett andere Ansatz von Mass Effect: Andromeda. Die Haupt-Story ist mit 18 Stunden ungefähr so lange wie die des ersten Teils, mit Extras seid ihr aber schon bei 64 Stunden, also länger als Completionists für die Spiele der Trilogie benötigen, und wenn ihr alle Inhalte sehen wollt, benötigt ihr mit 94 Stunden fast so lange wie es dauert, die Trilogie entspannt durchzuspielen.

Ein DLC fehlt der Mass Effect: Legendary Edition

Eigentlich sollte die Collection noch umfassender ausfallen, aber ein DLC zu Mass Effect konnte nicht mit in die Datei gepackt werden. Dabei handelt es sich um Pinnacle Station, eine Trainingsstation der Turianer, auf der euch 13 Kampfszenarien erwartet hätten. Leider ist der Source Code des DLC beschädigt, wie Bioware mitteilte. Aber auch so solltet ihr im Mass Effect-Universum genug zu tun haben.

