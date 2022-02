Nächstes Mass Effect steckt in der Prototyp-Phase - Release noch viele Jahre entfernt

BioWare arbeitet bereits am nächsten Mass Effect. Das steht schon eine Weile fest, jetzt gibt es ein Update zur Entwicklung: Bis es zu einer Veröffentlichung kommen kann, wird es wohl noch viele Jahre dauern. Denn das nächste Mass Effect-Spiel steckt aktuell noch in der sehr frühen Prototyp-Phase, also in der Pre-Production. Außerdem dürfte BioWare zunächst erst einmal Dragon Age 4 fertig entwickeln und veröffentlichen, bevor wir ein neues Mass Effect bekommen.

Beim nächsten Mass Effect soll Qualität an 1. Stelle stehen und das dauert

Noch in Prototyp-Phase: Ein neues Mass Effect kommt, aber höchstwahrscheinlich erst in ein paar Jahren – eher mehr als weniger Jahre. Dafür gibt es einfache Gründe, die BioWare in einem offiziellen Blogpost erklärt. Aktuell befindet sich das Spiel nämlich noch in der Prototyp-Phase. Das heißt, es werden neue Ideen ausprobiert und generell überlegt, wie die Ausrichtung des Spiels überhaupt ausfallen soll.

Hier könnt ihr trotzdem schon mal einen ersten Mini-Teaser zum nächsten Mass Effect sehen:

Qualität dauert einfach: In demselben Statement wird noch einmal betont, dass das nächste Mass Effect in Arbeit ist und Mike Gamble die Entwicklung leitet. Das Team bestehe aus Veteranen und einigen neuen, "sehr talentierten" Leuten. Auch wenn klar sei, dass Fans möglichst schnell ein neues Mass Effect wollen, dauere es einfach seine Zeit, alles richtig hinzubekommen.

"AAA-Next Gen-Spiele zu machen, dauert eine lange Zeit – und wir wissen, dass unsere Fans sie wohl früher wollen. Aber unsere Nummer-Eins-Priorität muss die Qualität sein, und das dauert einfach seine Zeit, es richtig hinzukriegen." (via: BioWare)

Gleichzeitig gibt es auch noch ein Update zum kommenden Dragon Age 4 von BioWare. Darin heißt es, dass sich das Fantasy-RPG mitten in der Produktion befinde und auf einem guten Weg sei. Mehr dazu könnt ihr in diesem Game Pro-Artikel lesen:

2 0 Dragon Age 4 Bioware hat 'ein gutes Gefühl', aber Release ist noch sehr weit weg

BioWares nächster Mass Effect-Teil dürfte auch deshalb noch eine ganze Weile entfernt sein, weil das Entwicklerstudio die Grafik-Grundgerüste wechselt. Das nächste Spiel im Franchise soll dann nämlich auf der Unreal Engine 5 basieren. Es dürfte wirklich spannend werden, was da am Ende bei herauskommt.

Worauf freut ihr euch mehr, auf ein neues Mass Effect oder auf Dragon Age 4?