Metroid Prime 4 könnte bei den Game Awards nächste Woche bereits enthüllt werden. Möglicherweise dauert es dann auch gar nicht mehr lange, bis der Launch ansteht.

Nintendo Amerika-Präsident Reggie Fils-Aime erklärt zumindest, dass es intern schon relativ genaue Pläne für den Zeitraum der Veröffentlichung gibt.

Release steht offenbar schon fest

Gute Nachrichten: In einem Interview mit Mashable gibt Reggie Fils-Aime einige bemerkenswerte Kommentare ab.

Zum Beispiel geht es um den Nintendo Switch-Titel Metroid Prime 4. Der wurde zwar bereits angekündigt, aber Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten.

Wann Metroid Prime 4 erscheint, wird nicht verraten. Aber dafür schürt Reggie Fils-Aime das Feuer der Emotionen mit vielversprechenden Anmerkungen wie dieser:

"Intern haben wir Erwartungen dazu, wann es veröffentlicht werden wird. Wir haben es noch nicht angekündigt, aber ja, die Entwicklung geht gut voran."

Warum auf der E3-PK nichts zu Metroid Prime 4 kam

Ankündigung aus strategischen Gründen so früh

Normalerweise erfolge der Launch eines Nintendo-Spiels sechs bis zwölf Monate nach der Ankündigung. Aber das hänge immer vom Spiel ab.

Bei Ausnahme-Titeln dauere es manchmal länger, wie zum Beispiel bei Zelda: Breath of the Wild. In diesem Fall sei die Kommunikation besonders wichtig gewesen.

"Typischerweise sechs Monate bis vielleicht ein Jahr, das ist, wie wir es gern machen. Aber es gibt Zeiten für strategische Gründe, wo wir glauben, dass es wichtig ist, zu signalisieren, dass ein Spiel kommt."

"Wir haben das vor vielen Jahren mit Zelda gemacht. Wir haben schon zu Wii U-Zeiten kommuniziert, dass eine neue Zelda-Erfahrung kommt. "

"Es hängt wirklich vom Spiel ab, es hängt von der Art der Entwicklung ab, die es durchläuft und es hängt davon ab, was wir glauben, wie der Konsument auf diese spezielle Nachricht reagieren wird."

Wie Nintendo über Launch-Termine denkt

Nintendo ist nicht dafür bekannt, Franchises im alljährlichen Rhythmus zu veröffentlichen. Im Gegenteil.

"Unser Unternehmen ist eines, das keine jährliche Software macht. "

"Wenn wir also ein Zelda-Spiel kreieren, wenn wir ein Smash Bros.-Spiel kreieren oder eine Pokémon-Erfahrung auf die Plattform kommt, muss es außerordentlich überzeugend sein, weil wir vorhaben, es für sehr lange Zeit zu verkaufen."

Der Fokus liegt auf Qualität, wie Reggie Fils-Aime erklärt. Dafür könne zur Not dann auch ein Release-Datum verschoben werden.

"Wenn ein Spiel noch nicht fertig ist, werden wir die Entwicklung weiter pushen, um sicherzustellen, dass das Spiel so stark wie möglich ist, wenn es launcht. "

"Während meiner Zeit bei Nintendo haben wir die Entwicklung bei einigen Schlüssel-Spielen verlängert und am Ende war es das immer wert. Weil unser Fokus auf Qualität so stark ist."

Wie findet ihr die Aussagen von Nintendo Amerika-Chef Reggie Fils-Aime? Was glaubt ihr, wann Metroid Prime 4 kommt?

