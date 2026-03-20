Monster Hunter Stories 3: Wo ihr alle 7 Drachenältesten findet und ihre Monster-Eier freischaltet

In Monster Hunter Stories 3 warten mächtige Monster auf euch: die Drachenältesten. (© Capcom)

Mit dem Release von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist der dritte Ableger der JRPG-Spin-offs von Capcoms erfolgreicher Monster Hunter-Reihe erschienen. Neben den bekannten Monstern und ihren Varianten lauern auch die mächtigen Drachenältesten in der Spielwelt.

Diese besonders starken Monster erscheinen nur unter bestimmten Bedingungen und zählen zu den größten Herausforderungen im Spiel. Wo ihr die einzelnen Drachenältesten findet, was ihr im Kampf beachten solltet und wie ihr ihre Eier freischaltet, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Spoilerwarnung! Auf den folgenden Seiten befinden sich Spoiler zu den Identitäten der einzelnen Drachenältesten als auch den finalen Boss der Geschichte von Monster Hunter Stories 3. Wichtige Anmerkung: Nicht jeder aufgelistete Drachenälteste hat Monster-Eier und sie sind der Vollständigkeit halber unten aufgelistet. Auf den einzelnen Seiten erfahrt ihr dann, ob der Drachenälteste Monster-Eier hat oder nicht.

3:33 In Monster Hunter Stories 3 kommt es zu einem großen Konflikt zweier Königreiche

Autoplay

Was die Drachenältesten sind und ihre Rolle in Monster Hunter

Bei den Drachenältesten handelt es sich um mächtige Monster, deren Existenz oftmals das Gleichgewicht des Ökosystems oder der ganzen Welt bedrohen.

Drachenälteste können nicht gefangen oder gezähmt werden und müssten in den meisten Fällen abgewehrt oder gar getötet werden, um das Gleichgewicht des Ökosystems wiederherzustellen – was bei der Monster Hunter Stories-Reihe etwas angepasst wurde, da in Stories einige der Drachenältesten als Monstie freigeschaltet werden können.

Das sind die Bedingungen für das Freischalten der Drachenältesten in Monster Hunter Stories 3

In Monster Hunter Stories 3 tauchen die Drachenältesten nur unter bestimmten Bedingungen auf. Je nachdem, wie weit ihr in der Geschichte seid, habt ihr unterschiedliche Regionen im Spiel freigeschaltet und könnt die dazugehörigen Drachenältesten antreffen.

Um die Drachenältesten anzutreffen und gegen sie kämpfen, müsst ihr nachts mehrere Kämpfe bestreiten und gewinnen.

Hier ist es wichtig, dass ihr nicht durch einen Schlag das Monster außerhalb des Kampfes besiegt, sondern mindestens die Kampfsequenz gestartet habt. Dort bestreitet ihr den Kampf entweder auf normale Weise oder ihr beendet ihn durch "Schnelles Ende", wenn ihr den Monstern gnadenlos überlegen seid.

Habt ihr nachts erst einmal einige Kämpfe bestritten und gewonnen, sollte eine kleine Zwischensequenz mit einem der Gebiete, die ihr freigeschaltet habt, erscheinen. Dabei sollte klar sein, dass sich das Wetter der Region stark verändert hat – mit Ausnahme für zwei Story-Quest-bedingten Drachenältesten, die im Verlauf der Geschichte auftauchen.

Bekommt ihr die Zwischensequenz zu sehen, wisst ihr auch, in welchem Gebiet der Drachenälteste erschienen ist. Welcher Drachenälteste es ist, hängt vom Gebiet ab. Es ist jedoch nicht möglich, einen bestimmten Drachenältesten zur Erscheinung zu zwingen, da die Zwischensequenz ein zufälliges Gebiet zeigt.

Kleiner Tipp aus der Redaktion: Wollt ihr einen bestimmten Drachenältesten bekämpfen und habt das Spiel erst begonnen, so könnt ihr einfach die Geschichte noch nicht fortsetzen und in den freigeschalteten Gebieten bleiben. Habt ihr Azuria und Canalta im zweiten Akt noch nicht verlassen und die Geschichte nicht fortgesetzt, können nur die Drachenältesten der beiden Regionen nachts erscheinen. Dadurch könnt ihr dem Zufallssystem ein wenig aus dem Weg gehen.

2:54 Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen

Besonderheiten des Kampfes gegen die Drachenältesten

Der Kampf gegen die Drachenältesten läuft ähnlich ab wie bei die Kämpfe mit anderen Monstern. Allerdings gibt es eine große Ausnahme: sie können abgewehrt werden und der zugefügte Schaden überträgt sich auf den nächsten Kampf.

Das heißt, dass ihr die Drachenältesten in einem Kampf nicht sofort erlegen müsst. Habt ihr genügend Schaden gemacht (etwa zwischen 30 und 50 Prozent), so zieht sich der Drachenälteste bei eurer Niederlage zurück und gilt als abgewehrt.

Im nächsten Kampf gegen den Drachenältesten bleibt der Schaden, den ihr verursacht habt, erhalten und ihr könnt den Kampf theoretisch mit einem Vorteil "fortsetzen", was die Bezwingung dieses starken Monsters etwas vereinfacht.

Erfahrungspunkte bekommt ihr nur im Falle einer erfolgreichen Jagd und dem Erlegen eines Drachenältesten – nicht bei reiner Abwehr. Bei einer erfolgreichen Abwehr eines Drachenältesten könnt ihr jedoch Materialien am Boden finden und damit Rüstungen oder Waffen herstellen.

In welchen Gebieten sich die einzelnen Drachenältesten aufhalten, worauf ihr im Kampf achten müsst und wie ihr zu guter Letzt ihre Eier freischaltet, findet ihr auf den nächsten Seiten: