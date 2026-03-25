In Monster Hunter Stories 3 könnt ihr euch Poogie sogar als Monstie schnappen - aber dafür braucht ihr viel Zeit und Geduld

Dieses mysteriöse und reizbare Poogie ist überaus stark und kann nur unter bestimmten Bedingungen in MH Stories 3 freigeschaltet werden. (© Capcom)

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection könnt euch ein besonderes Poogie als Monstie ins Team holen. Wir verraten euch, wie ihr das versteckte "Great Poogie" freischaltet und wo ihr es findet.

Die Bedingungen für das Freischalten des legendären und mächtigen Poogies

Um ein Ei des legendären "Great Poogies" zu bekommen, müsst ihr zunächst die Poogie-Such-Nebenquest vom Experten-Farmer in Azuria bekommen. Diese schaltet ihr bereits in den ersten Stunden des Spiels unter dem Namen "Poogie-Suche 1" frei. Den Farmer findet ihr in der Nähe des östlichen Ein- und Ausgangs vom Schloss in Azuria.

Der Farmer schickt euch auf die Suche nach den verstreuten Poogies. (© Capcom)

Der Farmer wird euch zu Beginn damit beauftragen, eine bestimmte Anzahl an Poogies in vier unterschiedlichen Regionen zu finden. Die Questline ist erst beendet, wenn ihr insgesamt 100 Poogies gefunden habt.

Damit euch die Suche nach den Poogies in Azuria, Canalta, Tarkuan und Serathis leichter fällt, könnt ihr einen Blick auf die interaktive Map von game8.co werfen und dort alle Fundorte der einzelnen Poogies anzeigen lassen. Wir haben euch die interaktive Map hier verlinkt.

2:54 Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen

Autoplay

Fundort des besonderen Poogies

Hier sollte die Eierhöhle des besonderen Poogies auftauchen, wenn ihr alle 100 Poogies gefunden und die Questline beendet habt. (© Capcom)

Habt ihr die Questline der Poogie-Suche beendet, erfahrt ihr vom Farmer, dass es noch ein weiteres Poogie-Exemplar gibt. Im Seuchensteinwald erscheint daraufhin eine neue Eierhöhle.

Begebt euch zur mysteriösen Eierhöhle und ihr findet dort im Nest ein schwarzes Ei mit lilafarbenen Fußabdrücken. Wenn ihr das Ei erfolgreich aus dem Nest bringt und in einem Lager ausbrütet, erhaltet ihr das mächtige 101. Poogie und könnt es eurem Monstie-Team hinzufügen.

Die Besonderheiten dieses speziellen Poogies

Bei diesem Poogie handelt es sich nicht nur um ein Monstie, sondern auch um ein besonders starkes Exemplar. Das "Great Poogie" hat nämlich vier spezielle und mächtige Skills, die es bei anderen Monstern nicht gibt:

Poogie-Marsch: Kinship-Fähigkeit, mit der das Poogie alle vorherigen gefundenen Poogies zum Angriff animiert und großen Schaden austeilt.

Kinship-Fähigkeit, mit der das Poogie alle vorherigen gefundenen Poogies zum Angriff animiert und großen Schaden austeilt. Gnadenloses Tackling: Mit dieser Fähigkeit verbraucht das Poogie seine gesamte Ausdauer und fügt dem Gegner entsprechend der verbrauchten Ausdauer Schaden zu.

Mit dieser Fähigkeit verbraucht das Poogie seine gesamte Ausdauer und fügt dem Gegner entsprechend der verbrauchten Ausdauer Schaden zu. Kühnes Tackling: Mit dieser Fähigkeit verringert das Poogie seine TP auf 1 und fügt dem Gegner Schaden relativ zu den verringerten TP zu.

Mit dieser Fähigkeit verringert das Poogie seine TP auf 1 und fügt dem Gegner Schaden relativ zu den verringerten TP zu. Volle Kraft voraus: Mit dieser Fähigkeit verleiht das Poogie den Verbündeten*innen einen starken Angriffs- und Geschwindigkeits-Boost, verringert im Gegenzug aber die Verteidigung und das Ausweichen.

Ausgewachsen trägt das Poogie einen lilafarbigen Schal und gehört dem Normal-Typ an. (© Capcom)

Das "Great Poogie" gehört mit seinem einzigartigen Skill-Set zu den stärksten Monstern im Spiel – wenn es richtig eingesetzt wird. Abseits der starken Fähigkeiten kann es zudem brüllen und springen. Andere nützliche Fertigkeiten wie Klettern, Tunnelgraben oder Schwimmen hat es nicht – aber im Kampf wird es sich als ein starkes Monster erweisen.

Habt ihr schon alle 100 Poogies gefunden? Und welches Monster in Monster Hunter Stories 3 ist euer absoluter Favorit?