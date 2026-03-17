Monster Hunter Stories 3: Fundorte aller invasiven Monster und wie ihr sie besiegt

In diesem Guide findet ihr alles Wichtige zu den Fundorten aller invasiven Monster und auf was ihr im Kampf gegen sie achten müsst.

Myki Trieu
17.03.2026 | 13:25 Uhr

Für den Kampf gegen die invasiven Monster ist Köpfchen gefragt. (© Capcom) Für den Kampf gegen die invasiven Monster ist Köpfchen gefragt. (© Capcom)

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Monster Hunter Stories 3 ist seit dem 12. März 2026 endlich verfügbar und Spieler*innen stürzen sich aktuell geradezu ins Getümmel. Ein großer Aspekt des Spiels ist bekanntlich die Sammlung von unterschiedlichen Monsterspezies, wobei einige davon nur über den Sieg von invasiven Monstern freigeschaltet werden können.

Was invasive Monster sind, wo ihr sie findet, wir ihr sie besiegt und welche Monster ihr dabei freischaltet, findet ihr in den folgenden Abschnitten und Seiten:

Spoilerwarnung! Auf diesen Seiten befinden sich Spoiler zu den einzelnen invasiven Monstern, um welche es sich genau handelt und wie ihr im Kampf gegen sie gewinnt. 

Triggerwarnung! Bei dem Monster Nerscylla handelt es sich um ein Spinnen-ähnliches Monster.

Was invasive Monster sind und was sie so besonders macht

In Monster Hunter Stories 3 gibt es zum ersten Mal invasive Monster. Dabei handelt es sich um besonders gefährliche Monster, die nur nachts zu finden sind und den Lebensraum einer anderen Spezies bedrohen. Das heißt auch, dass Spieler*innen bei dem Sieg gegen solche invasiven Spezies auch komplett neue und versteckte Monsterarten freischalten können.

Video starten 2:54 Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen

Wie viele Monster es insgesamt in Monster Hunter Stories 3 gibt und welche versteckten Monster-Spezies sich nur durch die Habit-Restauration freischalten lassen, findet ihr hier:

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Der Kampf gegen invasive Monster läuft im Vergleich zu gängigen Kämpfen in Monster Hunter Stories 3 etwas anders ab. Hier geht es nicht darum, die LP des Monsters auf 0 zu bringen, sondern es durch bestimmte Strategien und Methoden zum Rückzug zu zwingen.

Tipps und Hinweise zu den unterschiedlichen Methoden erhalten Spieler*innen bei der Erkundung des Gebiets, in dem sich das invasive Monster befindet. Rudy gibt ebenfalls im Kampf gegen die invasive Spezies einige Tipps und Hinweise.

Das erste invasive Monster erscheint in Form eines Tutorials im ersten Akt in Kapitel 6, in dem auch das Prinzip der Habit-Restauration vorgestellt wird.

Wo ihr die restlichen invasiven Monster findet und wie ihr sie besiegt, findet ihr auf den nächsten Seiten.

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