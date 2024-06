Microsoft hat Angst vor GTA 6 und plant um den Release des Rockstar-Spiels herum

Der GTA 6-Release wirft schon sehr lange Schatten voraus, dabei steht der Termin noch nicht einmal fest.

Wenn ein so lang erwartetes und heiß ersehntes Spiel wie GTA 6 erscheint, wird es höchstwahrscheinlich von sehr, sehr vielen Gamern gespielt. Die haben dann naturgemäß weniger Zeit und Lust, sich mit anderen Veröffentlichungen zu beschäftigen.

Weil GTA 6 aber außer dem Jahr 2025 noch keinen konkreten Release-Termin verpasst bekommen hat, hält sich Microsoft mit den Terminen für das neue Doom, Gears of War: E-Day und vielen anderen Titeln ebenfalls noch zurück.

Microsoft plant um GTA 6 herum: Darum gab es beim Xbox-Showcase so wenig genaue Release-Termine

Darum geht's: Falls ihr euch auch schon gewundert habt, wieso Microsoft zu Doom: The Dark Ages, dem neuen Fable, Perfect Dark, State of Decay 3 oder South of Midnight noch keine Release-Daten angekündigt hat, wisst ihr es jetzt.

Laut eigener Aussage von Microsofts Matt Booty plant der Konzern wenig überraschend um den Release von GTA 6 herum.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Wann kommt GTA 6? Das wissen wir noch nicht genau. Aktuell heißt es seitens des Entwicklerstudios Rockstar lediglich, dass es nächstes Jahr, also 2025 soweit sein soll. Gerüchten zufolge war ursprünglich irgendwann einmal eine Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte geplant, die mittlerweile aber angeblich auf den Herbst verschoben worden sein soll. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Hat Microsoft Angst vor dem Release? Angst könnte vielleicht ein bisschen arg überspitzt formuliert sein, großen Respekt wird die Veröffentlichung der Konkurrenz aber allemal einflößen. Immerhin haben wir es hier mit einem echten Mammut-Titel zu tun, der nicht nur seit vielen Jahren heiß erwartet wird, sondern auch noch ziemlich umfangreich ausfallen dürfte.

Kein Wunder also, dass Microsoft abwartet und die eigenen Titel entsprechend in Position bringen will. Im Rahmen eines Interviews mit Variety hat der Xbox Game Content and Studios-Präsident Matt Booty erklärt, dass der Grund für die fehlenden Release-Daten bei First Party-Titeln aus dem Hause Microsoft durchaus mit GTA 6 zu tun habe:

"Ich denke, viele in der Industrie werden natürlich um GTA 6 herum planen und wir freuen uns alle auf dieses Spiel, das großartig werden sollte."

Take-Two hat wohl schon mehr verraten: Auch wenn der finale Release-Termin von GTA 6 noch nicht enthüllt worden ist, lässt ein Finanzbericht des Publishers schon etwas genauere Rückschlüsse zu. Darin hieß es nämlich zuletzt, dass für den Herbst 2025 größere Umsätze erwartet werden.

Aber freut euch nicht zu früh: Vor allem bei so großen und umfangreichen Spielen wie GTA 6 kann es auch immer noch sehr gut passieren, dass der Titel verschoben werden muss. Erinnert euch an Cyberpunk 2077, das immer wieder verschoben wurde, obwohl sogar schon der Goldstatus bekannt gegeben worden war.

Wie denkt ihr über den Release von GTA 6? Werdet ihr es sofort spielen und würdet ihr eure Spiele auch drumherum verschieben, wenn ihr Microsoft wärt?