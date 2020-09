Microsoft Cloud Gaming startet mit über 170 Spielen

Wer weniger an leistungsstarke Hardware wie die Xbox gebunden sein will und auch gerne unterwegs spielt, der kann das jetzt mit Microsofts Cloud Gaming tun. Der Spiele-Streaming-Dienst ist jetzt bei uns verfügbar und startet mit 172 Spielen, die wir auf Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem spielen können.

Zum Start nur Android, aber mit 172 Titeln

Mit Microsofts Cloud Gaming lassen sich ab sofort unterstütze Spiele, so wie bei Google Stadia und PS Now, direkt aus der Cloud heraus spielen. Der Vorteil daran: Die Installation fällt weg, wir benötigen keine leistungsstarke Hardware und können überall spielen. Zumindest, solange das Internet ausreicht. Der Service, der auch als Project xCloud bekannt ist, unterstützt vorerst aber nur Android-Geräte.

Zum Start hat Microsoft eine Liste mit den Spielen veröffentlicht, mit denen wir direkt loslegen können. Darunter sind sowohl Spiele der Microsoft Games Studios, als auch zahlreiche Third-Party-Spiele. Die Liste wird sich in Zukunft laufend verändern und durch neue Titel ergänzt.

Diese Spiele sind in Cloud Gaming enthalten

Speicherdaten in der Cloud: Da das Xbox-Profil in der Cloud gespeichert wird, lassen sich so auch Spielfortschritte einfach übernehmen. Damit können wir beispielsweise ein Spiel, das wir auf der Xbox gestartet haben, mit dem gleichen Spielstand auf dem Smartphone fortführen.

Alles Wichtige über Microsofts Cloud Gaming

Wann startet Cloud Gaming? In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Dienst ab dem 15. September 2020 verfügbar.

Wie erhalte ich Microsofts Cloud Gaming? Der Service ist ohne Aufpreis im Game Pass Ultimate enthalten. Game Pass Ultimate kostet monatlich 12,99 Euro und kombiniert zusätzlich den Game Pass für die Xbox, den PC und eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Im Laufe des Jahres wird auch noch EA Play ohne weitere Kosten dazukommen:

Welche Systeme werden unterstützt? Zum Start des Streaming-Dienstes lassen sich nur Spiele auf Android-Geräte (Version 6.0+, Bluetooth Version 4.0+) streamen.

Was für eine Internetverbindung wird benötigt? Logischerweise benötigen die unterstützten Geräte einen Zugang zum Internet, um die Spiele aus der Cloud zu streamen. Microsoft gibt hier 5 GHz-WLAN oder mobiles Internet mit einer Downloadrate von 10 MBit/s an.

Was benötige ich noch? Auf den Android-Geräten muss die Game Pass-App installiert sein. Für die Steuerung braucht ihr außerdem einen kompatiblen Xbox Wireless Controller mit Bluetooth. Wahlweise kann das Smartphone auch an den Controller mit einem Clip befestigt werden.

Beta-Hinweis: Microsofts Gaming Cloud befindet sich auch über den 15. September hinaus in einer Beta-Phase, weshalb der Cloud-Service noch nicht final ist.

Was haltet ihr von Microsofts Cloud-Service? Werdet ihr über den Service spielen?