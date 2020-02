Süße Erinnerungen: Modern Warfare führt 1v1 Rust-Playlist ein

Call of Duty: Modern Warfare gibt euch jetzt die Möglichkeit, in süßer Nostalgie zu schwelgen. Ihr dürft jetzt nämlich nicht nur regulär auf der berühmt-berüchtigten Map Rust antreten, sondern wie früher auch im 1v1-Einzelkampf. Die Entwickler haben die entsprechende Playlist sogar nach dem legendären "1v1 me Bro"-Meme benannt.

Das legendäre Modern Warfare-Meme kommt zurück

Früher™ war es unter Call of Duty-Spielern und Spielerinnen gang und gäbe, sich gegenseitig zum Sniper-Duell auf Rust herauszufordern. So konnte ganz eindeutig und simpel geklärt werden, wer denn nun der bessere Gamer ist.

In der Regel ging die Herausforderung mit einem einfachen "1v1 me bro" einher: Die Chat-Redewendung entwickelte sich im Verlauf der Jahre dann irgendwann zu einer Art Running Gag, einem Selbstläufer und Meme.

Selbstverständlich wissen auch die Call of Duty: Modern Warfare-Entwickler um die Bedeutung des Memes und haben sich für ihre neue Playlist darum etwas ganz besonderes ausgedacht.

Die neue 1v1-Playlist auf der frisch zurück gebrachten Rust-Map heißt nämlich ganz offiziell "1v1 Me Bro" und weckt dadurch natürlich viele nostalgische Gefühle bei den alteingesessenen Fans. Für die wird ein Traum wahr, wie es zum Beispiel auf Reddit heißt:

Die freuen sich dementsprechend über die Wieder- und Weiterverwendung des Memes im Spiel, das so gewissermaßen von den Entwicklern nochmal hochoffiziell geadelt wurde. Da werden nicht nur auf Reddit die Erinnerungen an alte Modern Warfare 2-Zeiten wach.

Aber auch sonst passiert aktuell ziemlich viel in Call of Duty: Modern Warfare. Die Gerüchte und Hinweise rund um den Battle Royale-Modus "Warzone" verdichten sich.

Es gibt außerdem neue Hintergrund-Infos zur wohl besten Singleplayer-Mission des Spiels und alle Infos zu Season 2 findet ihr hier.

Na, wie viele Runden 1 gegen 1 habt ihr schon auf Rust gespielt?