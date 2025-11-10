Legendärer Shooter kehrt wohl in den Game Pass zurück - Werbung leakt absoluten Klassiker

Ein kleiner Fehler in der Werbung von Microsoft könnte auf das originale MW2 von 2009 hindeuten.

Xbox-Fans könnten sich bald wohl auf einen echten Klassiker freuen. Eine neue Werbeanzeige für den Game Pass deutet darauf hin, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 von 2009 demnächst Teil des Angebots werden könnte.

Ein Cover verrät mehr, als es sollte

Auf Reddit teilte Nutzer TypicalNarr eine interessante Entdeckung: In einer aktuellen Game-Pass-Promo zum 1-Dollar-Testmonat ist im Hintergrund klar das Cover von Modern Warfare 2 zu sehen – allerdings nicht das Remaster von 2020, sondern die originale Version aus der Xbox-360-Ära.

Ob das Absicht oder ein Zufall im Marketing-Team war, ist unklar. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Microsoft einen Game-Pass-Neuzugang versehentlich vorab zeigt. Schon mehrfach hatten Werbegrafiken oder Social-Media-Posts kommende Spiele enthüllt, bevor sie offiziell angekündigt wurden.

Gerüchte gab es schon früher

Bereits Anfang des Jahres berichtete XboxEra, dass der Klassiker bald im Abo landen soll. Damals war von einem Release zwischen März und April 2025 die Rede. Stattdessen erschien im Mai jedoch das Reboot von 2022.

Sollte das aktuelle Banner tatsächlich ein Hinweis sein, hätte der Leak von damals immerhin im Kern gestimmt, nur etwas zu früh.

Ein weiterer Call of Duty-Titel im Abo?

Mit dem bald erscheinenden Black Ops 7 wären bereits sechs Call of Duty-Titel im Game Pass vertreten. Ob Modern Warfare 2 in seiner Gesamtheit oder nur mit der Kampagne verfügbar sein wird, bleibt nun abzuwarten. Microsoft dürfte vermeiden wollen, dass sich alte Multiplayer-Server mit den aktuellen Ablegern in die Quere kommen.

Für Fans wäre der Release jedenfalls ein kleiner Nostalgie-Trip. Modern Warfare 2 gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Reihe – und viele erinnern sich noch an Missionen wie "No Russian" oder "Loose Ends".

Was denkt ihr: Kommt das Original wirklich bald in den Game Pass oder hat Microsoft hier einfach nur das falsche Cover erwischt?