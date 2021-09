The Last of Us 2: Naughty Dog gibt uns endlich ein Lebenszeichen zum Multiplayer

Der The Last of Us Day 2021 ist vorbei, und Naughty Dog hat das Versprechen eingelöst, uns mit Informationen zu neuen Inhalten zu versorgen. Naja, zumindest in der Theorie, denn wirklich konkrete Details gab es keine - zumindest nicht zu den Spielen selbst. Stattdessen müssen wir uns mit einer Wasserstandsmeldung zum The Last of Us 2-Multiplayer begnügen.

So steht es um den The Last of Us 2-Multiplayer

Darum geht es: The Last of Us 2 ist ein großes Spiel und extrem ambitioniert. Mehr noch, als von Naughty Dog selbst zu Beginn der Produktion gedacht. Aus diesem Grund entschied sich das Studio, einen Mehrspieler-Modus vorerst beiseite zu schieben - im Code des Titels finden sich noch Hinweise darauf. Dieser wird jetzt separat produziert und vermutlich als eigenes Spiel erscheinen.

So ist der Stand der Entwicklung: Einige Fans rechneten schon auf Sonys letzter Playstation-Show mit einem ersten Trailer, doch so weit sind wir wohl noch lange nicht. In einem Blog-Post schrieb Rochelle Snyder: "Kurz gesagt, wir arbeiten daran." Allerdings wolle man dem Team Zeit geben und es um weitere Mitglieder erweitern:

"Wir waren damit beschäftigt, unser Team intern zu vergrößern, nachdem The Last of Us Part II erschienen ist, und wir sind momentan voll dabei, Multiplayer-relevante Positionen zu besetzen, also wenn du oder jemand den du kennst für eine freie Stelle bei uns qualifiziert ist, dann bewerbt euch!"

Das dauert noch: Wenn das Entwickler-Team noch immer nicht vollständig ist, kann es noch einige Jahre dauern, bis das Spiel erscheint. Das hängt natürlich auch davon ab, wie umfangreich das Projekt tatsächlich werden wird. Naughty Dog wird mehr preisgeben, "wenn es bereit ist."

Weitere aktuelle News zu The Last of Us:

Noch mehr The Last of Us in Arbeit

Da neben dem The Last of Us 2-Multiplayer keine anderen Projekte von Naughty Dog erwähnt wurden, müssen wir davon ausgehen, dass sich diese in einem noch früheren Stadium befinden. Wir wissen, dass an einem Remake des ersten Teils gearbeitet wird, an dem das Studio maßgeblich beteiligt ist, auch wenn die Entwicklung ursprünglich bei einem anderen Team begann.

Zudem könnten sich Story-DLCs zu The Last of Us 2 in der Mache befinden, aber hierzu gibt es noch keine Informationen. Ein The Last of Us 3 steht zum jetzigen Zeitpunkt hingegen in den Sternen. Neil Druckmann und Co. haben natürlich Ideen, wollen diesen aber erst einmal Luft geben.

Was wünscht ihr euch vom The Last of Us 2-Multiplayer?