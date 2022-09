Nach GTA 6 - Die denkwürdigsten Leaks der Spielegeschichte

Der Mega-Leak zu GTA 6 bietet uns endlich erste Einblicke in den vermeintlich nächsten Rockstar-Hit, auf den so viele sehnsüchtig warten. Ein Leak, der mit 90 Gameplay-Videos definitiv in die Spielegeschichte eingeht. GTA 6 ist aber natürlich nicht das einzige Spiel, das unter Leaks leidet. In diesem Artikel stellen wir euch noch weitere, auf ihre ganz eigene spezielle Art denkwürdige, Leaks vor.

Aber! So absurd und informativ diese und andere Leaks auch sein mögen, haben sie auch schwerwiegende Folgen. Dabei geht es nicht nur um Spoiler, sondern vor allem um den Schaden für die Entwicklerstudios. Was der GTA 6-Leak für Probleme mit sich bringt, lest ihr hier:

The Last of Us Part 2 - Fatale Story-Spoiler

Am 27. April 2020 ereignete sich einer der bis heute größten Leaks der Gaming-Geschichte: Rund zwei Monate vor dem Release von The Last of Us Part 2 tauchten Schlüsselereignisse der Story samt Screenshots und Clips im Netz auf und spalteten die Community.

Denn einige Fans waren nicht gerade begeistert von den Entscheidungen, die Naughty Dog in der Geschichte des Spiels getroffen hat und gingen im Netz auf die Barrikaden. Die Leaks waren damals insbesondere deshalb fatal, weil so vielen Menschen die Chance geraubt wurde, unvoreingenommen ins Spiel einzutauchen. So haben viele bereits ihr Urteil gefällt, ohne den Kontext der geleakten Schlüsselszenen zu kennen, und damit womöglich sogar eine der unserer Meinung nach besten Videospielstorys aller Zeiten verpasst.

Shadow of the Tomb Raider - Präsentation in der U-Bahn

Überlegt euch gut, was ihr euch in der U-Bahn auf dem Smartphone, Notebook oder Tablet anschaut. Warum wir euch das raten? Tja, im Falle von Rise of the Tomb Raider wurde eine kleine Unachtsamkeit eines Eidos Montreal-Devs zum viralen Reddit-Post.

Weit vor dem Release des dritten Teils der Reboot-Reihe rund um Lara Croft machte auf besagter Plattform nämlich ein Bild die Runde: Ein Reddit-User schrieb, dass er beobachtet hat, wie eine Person an ihrem Laptop an einer Präsentation zu einem mysteriösen Spiel namens “Shadow of the Tomb Raider” gearbeitet hat. Auf dem Bildschirm ließ sich deutlich der Titel des Spiels ablesen, der sich später als richtig entpuppte.

Half-Life 2 - Durch Hack verschoben

Leaks sind nicht erst seit wenigen Jahren ein massives Problem für Entwickler und Publisher. Der wohl bis heute fatalste Leak der Videospiel-Historie liegt mittlerweile ganze 19 Jahre in der Vergangenheit. Leidtragender war Valve, die im Oktober 2003 kurz vor dem geplanten Release von Half-Life 2 standen, die Veröffentlichung jedoch in Folge eines Hacks und darauf folgender massiver Kritik seitens der Community am unfertigen Zustand des Spiels um ein Jahr verschieben mussten.

Einem deutschen Hacker war es gelungen, den Source Code des heute so legendären Ego-Shooters zu stehlen und im Internet zu verbreiten, wodurch ein geschätzter Schaden in Höhe von 250 Millionen US-Dollar entstand. Für den Übeltäter endete der Diebstahl in einer vierjährigen Haftstrafe, heute bereut er den Hack zutiefst.

Assassin’s Creed Odyssey - Leak durch einen Schlüsselanhänger

Wer Assassin’s Creed sagt, muss auch Leak sagen. Die Spielereihe ist bestens damit vertraut, dass vorab Informationen zu neuen Titeln im Netz landen, so dass Ubisoft quasi gezwungen ist sie früher als angedacht zu bestätigen. So war es zuletzt bei Infinity, Nexus und Mirage, aber auch vor gut vier Jahren bei Odyssey.

Das Action-RPG wurde aber nicht durch einen findigen Insider direkt im Internet hinausposaunt, sondern indirekt durch einen Schlüsselanhänger, der unseren französischen Kolleg*innen von Jeuxvideo zugespielt wurde. Dieser verriet viel zu früh den finalen Spieletitel Assassin’s Creed Odyssey und zeigte einen spartanischen Helm, was beides auf Griechenland als Setting hindeutete. Merchandise zu einem noch nicht angekündigten Spiel herzustellen ist also durchaus ein großes Risiko.

Ubisoft scheint es in Sachen Leaks aber auch mit Flugzeugen zu haben. So wurde Black Flag während eines Fluges geleakt, weil eine Frau dabei beobachtet wurde, wie sie an einer PowerPoint-Präsentation über Marketingstrategien arbeitete, in der das Spiel erwähnt wurde. Ähnlich war es mit Unity, wobei hier eine mit der Entwicklung vertraute Person erste Informationen direkt einem anderen Passagier verriet.

Smash Bros. Wii U/3DS - Charaktere durch ESRB-Leak

Die wichtigsten Ankündigungen vor dem Release eines Super Smash Bros.-Ablegers sind immer die Charakter-Enthüllungen. Jeder möchte wissen, welche Figuren es dieses Mal in das Prügelspiel schaffen.

Kurz vor der Veröffentlichung von Super Smash Bros. für Nintendo 3DS und Wii U fehlten noch einige Kämpfer*innen, die Nintendo erst zum Release enthüllen wollte. Doch plötzlich flatterte ein Screenshot durch das Netz, der den Auswahlbildschirm der Nintendo 3DS-Fassung zeigte. Darauf zu sehen waren unter anderem Shulk, das Duck Hunt Duo und Bowser Jr. in der Clownskutsche. Woher dieser Leak kam, war klar erkennbar, denn auf dem Screenshot war der Profilname ESRB0086 zu sehen. Bei der ESRB handelt es sich um die Behörde zur Alterseinstufung in den USA.

Das Absurde an dem Leak ist, dass es viele erst nicht geglaubt haben. Denn ein konkreter Leak oder sogar Screenshots aus dem Prozess zur Alterseinstufung finden normalerweise nicht den Weg ins Internet. Zudem wollte niemand so recht glauben, dass tatsächlich das Duck Hunt Duo als Kämpfer dabei sind. Es wirkte wie einer der vielen Wünsche, die die Fans haben, aber nicht wie etwas, was real existieren könnte. Am Ende stellte sich der Leak aber als wahr heraus und wir können seitdem mit dem schelmischen Hund Mario, Link und Co. verprügeln.

Was sagt ihr zu den Leaks? Fallen euch noch welche ein, die in diese Liste passen?