Naruto: Wer ist mit wem zusammen? Alle Liebepaare der Anime-Serie im Überblick

Naruto und Hinata heiraten am Ende des Animes. Und wer hat noch die Liebe gefunden?

Bis zum Ende von Naruto: Shippuden haben sich so einige Liebespärchen gefunden.. Manche haben sogar Kinder bekommen, deren Abenteuer wir im Sequel und Spin-Off Boruto: Naruto Next Generation verfolgen können.

Während einige Paare schon zu Beginn der originalen Serie offensichtlich angedeutet wurden, haben sich andere weitaus überraschender gefunden – und wurden auch von der Community skeptisch aufgenommen.

Alle wichtigen Liebespaare in Naruto im Überblick

Wir haben euch hier alle wichtigen Paare, deren Kinder und wie sie zusammengekommen sind, aufgelistet.

Bei einem Pärchen ist es besonders interessant, da die Identität des betroffenen Partners bis jetzt noch nicht gelüftet wurde.

Die Liste umfasst alle wichtigen Paare aus der originalen Naruto-Serie und Naruto: Shippuden. Somit sind auch Pärchen dabei, bei denen der Partner oder beide bereits verstorben sind. Das wir hier spoilern, versteht sich von selbst.

Naruto Uzumaki und Hinata Hyuga

Naruto und Hinata mit ihren zwei Kindern: Boruto und Himawari Uzumaki. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet

Kinder: Himawari und Boruto Uzumaki

Hinata hatte schon immer etwas für den blonden Ninja übrig, während dieser auf Sakura fixiert war. Naruto realisierte erst im großen Ninja-Krieg, welche Gefühle Hinata für ihn hatte. Im Film The Last: Naruto the Movie werden ihm dann seine eigenen Gefühle für sie erst richtig bewusst und dort wird auch deren romantische Beziehung näher behandelt.

Im Epilog von Naruto: Shippuden heiraten die beiden und bekommen später ihre zwei Kinder Himawari und Boruto, wobei letzterer der Hauptprotagonist des Naruto Spin-off und Sequels “Boruto: Naruto Next Generation" ist.

Sasuke Uchiha und Sakura Haruno

Sasuke fängt Sakura nach ihrer Erschöpfung auf. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet

Kinder: Sarada Uchiha

Sakura war von Beginn an in Sasuke verliebt, der allerdings kein Interesse zeigte. Trotz beträchtlichen Schwierigkeiten im Laufe der Geschichte haben die beiden am Ende zueinander gefunden. Sasuke und Sakura sind ebenfalls verheiratet, wobei Sasuke fast nie Zuhause ist. Die beiden haben gemeinsam eine Tochter namens Sarada.

Shikamaru Nara und Temari

Temari und Shikamaru bei der Hochzeit von Naruto und Hinata. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet

Kinder: Shikadai Nara

Auch zwischen Shikamaru und Temari gab es über die Jahre viele romantische Andeutungen. Schlussendlich sind auch diese beiden ein Pärchen geworden. Beide sind verheiratet und haben gemeinsam einen Sohn, der mehr nach seinem Vater als nach seiner Mutter kommt.

Sai und Ino Yamanaka

Ino und Sai verstehen sich gut. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet

Kinder: Inojin Yamanaka

Sai und Ino zählen zu den eher unerwarteten Paaren und wurden anfangs von der Community mit etwas Verwunderung betrachtet. Ino und Sai haben nicht sonderlich viel in der Geschichte miteinander interagiert. Taten sie es doch, gaben sie sich jedoch schon mal Komplimente.

Wie genau die beiden zueinander gefunden haben, wurde nie speziell vertieft, aber beide haben geheiratet und einen gemeinsamen Sohn.

Choji Akimichi und Karui

Choji und Karui als Eltern von ChoCho. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet

Kinder: ChoCho Akimichi

Choji und Karui haben sich während des vierten großen Shinobi-Kriegs kennengelernt. In “Sakura Hidden”, einer Romanreihe zu Naruto, wird enthüllt, dass Choji bereits Interesse an Karui hatte und sich Ausreden ausgedacht hat, um nach Kumogakure zu kommen. Laut dem Roman soll Karui später seine Gefühle erwidert haben und somit wurden die beiden ein Paar. Im Epilog von Naruto tauchen Choji und Karui als ein verheiratetes Paar auf, die eine gemeinsame Tochter haben.

Kiba Inazuka und Tamaki

Kiba verliebt sich in Tamaki. (Bild: © Pierrot)

Status: Unverheiratet

Kinder: Keine

Während es keine genaue Informationen gibt, wann die beiden zusammen gekommen sind, wurde in einem Manga-One-Shot namens “The Beast Marked By Love“ Kibas Zuneigung zu Tamaki bereits offensichtlich dargestellt.

Beide sind unverheiratet und kinderlos, leben aber zusammen. Stattdessen verfolgen sie ein friedliches Leben mit ihren Haustieren, bestehend aus Akamarus Nachkommen und einigen Katzen.

Rock Lee und ???

Rock Lee trainiert mit seinem Sohn Metal Lee. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet

Kinder: Metal Lee

Lee hat womöglich die interessanteste Beziehung von allen, da er anscheinend verheiratet ist und sogar ein Kind hat. Jedoch wurde die Identität seiner Frau bis zum heutigen Tag nicht enthüllt und auch die Fans haben nur Theorien daüber, wer seine Frau sein könnte.

Asuma Sarutobi und Kurenai Yuhi

Kurenai und Asuma waren schon damals ein Paar. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet, Asuma verstorben

Kinder: Mirai Sarutobi

Es wird in Naruto erwähnt, dass Asuma und Kurenai verheiratet waren, bevor Asuma verstorben ist. Leider hat Asuma die Geburt ihrer Tochter Mirai nicht mehr miterlebt und sie wurde später alleine von Kurenai aufgezogen.

Dan Kato und Tsunade

Dan gibt Tsunade einen letzten Kuss auf die Stirn. (Bild: © Pierrot)

Status: Unverheiratet, Dan verstorben

Kinder: Keine

Dan war zu seinen Lebzeiten mit Tsunade zusammen und wurde im zweiten großen Shinobi-Krieg tödlich verwundet. Er starb, während Tsunade versuchte, seine Wunden zu heilen

Tenji und Kaguya Otsutsuki

Kaguya und Tenji treffen sich in der Nacht. (Bild: © Pierrot)

Status: Unverheiratet, Kaguya versiegelt, Tenji verstorben

Kinder: Hagoromo Otsutsuki und Hamura Otsutsuki

Tenji und Kaguya entwickelten Gefühle füreinander und teilten sich das gleiche Ziel, für Frieden auf Erden zu sorgen. Durch unglückliche Ereignisse wurde Kaguya aber von Tenji und ihrem Land verraten. Ihr großes Verlangen nach Frieden ließ Kaguya die Chakra-Frucht essen. Aus Angst, dass ihr Clan ihr Chakra zurückstehlen würde, aktivierte sie schließlich das Mugen Tsukuyomi, ein Gen-Jutsu, dem auch Tenji zum Opfer fiel.

Minato Namikaze and Kushina Uzumaki

Minato ist überglücklich und Kushina ist schwanger mit Naruto. (Bild: © Pierrot)

Status: Verheiratet, beide verstorben

Kinder: Naruto Uzumaki

Minato und Kushina sind die Eltern von Naruto. Kushina war vor Naruto die auserwählte Person für die Versiegelung des neunschwänzigen Fuchses Kurama. Sie verliebte sich in Minato, nachdem er sie nach einer Entführung gerettet hatte und ihn daraufhin besser kennen lernte.

Kushina wurde im Laufe der Geschichte von einer maskierten Gestalt, die die Kräfte des neunschwänzigen Fuchses freilassen und Konoha angreifen wollte, erneut entführt. Bei der Versiegelung des freigewordenen neunschwänzigen Fuchses haben Minato und Kushina ihr Leben gelassen, um Naruto vor einem Angriff zu schützen.

Hier könnt ihr Naruto und Naruto: Shippuden schauen

Alle 220 Folgen von Naruto und 500 Folgen von Naruto: Shippuden sind sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix verfügbar. Während ihr auf Netflix die Auswahl zwischen deutscher Vertonung und originaler japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln habt, bleibt euch ersteres bei Crunchyroll verwehrt. Dort könnt ihr nur mit Originalsprache und deutschen Untertiteln schauen.

Welche Pärchen sind eure Favoriten oder hättet ihr gerne die Charaktere anders verkuppelt?