Vor 8 Jahren hat eine Tanzgruppe mit ihrem Auftritt in nur sieben Minuten ganz Naruto Shippuden zusammengefasst und ich bin immer noch schwer beeindruckt

Da ist wurde sehr viel Leidenschaft und Mühe in diesen Tanzauftritt gesteckt. (© O-Dog-Crew / Arena Dance Competition)

Obwohl ich mit Narutos aktuellem Sequel Boruto: Naruto Next Generations nicht viel anfangen kann, gehört Naruto selbst jedoch zu einem der wichtigsten Animes meiner Kindheit. Dazu gehört natürlich auch Naruto Shippuden, wobei ich da durch die ganzen Filler irgendwann den Überblick über die Haupthandlung der Geschichte verloren habe.

Nachdem die Serie zu Ende war, erinnerte ich mich nur noch vage an die Geschehnisse von Shippuden – zumindest bis ich eine Hip-Hop-Tanzaufführung einer bestimmten chinesischen Gruppe vor acht Jahren erlebt habe, die nicht nur beeindruckend anzusehen war, sondern auch Naruto Shippudens Geschichte perfekt zusammengefasst hat.

Hip-Hop-Crew baut ihre Liebe zum Naruto-Anime für einen Tanz-Wettkampf ein und es ist fantastisch

Bei der genannten Gruppe handelt es sich um die chinesische Hip-Hop-Tanzcrew O-Dog aus Chengdu, China. O-Dog nahm 2018 an der Arena Dance Competition in Chengdu teil, wo mehrere große Tanzgruppen mit einer Show ihr Können unter Beweis stellen mussten.

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Autoplay

Über Freund*innen, die mein Interesse an Hip-Hop-Wettkämpfen und den dazugehörigen Tanzaufführungen geteilt haben, erzählten mir von der krassen Tanzeinlage der Crew und ich habe mir den Wettkampf selbst angesehen.

O-Dog hat sich im Vergleich zu den anderen Gruppen für eine ganz besondere Tanzeinlage entschieden: eine Naruto Shippuden-Hommage. Dabei ging es hier nicht nur darum, Ausschnitte aus dem Anime im Hintergrund abzuspielen, während sie in Cosplay-Kleidung ihren Hip-Hop-Tanz ablieferten.

Nein, die Tänzer*Innen von O-Dog haben mit ihrem Auftritt gleich die gesamte Geschichte von Shippuden zusammengefasst – zumindest die wichtigsten Schlüsselmomente des Animes – und das samt nachgestellten Szenen, mehreren Kampfeinlagen und Kostümwechseln – an einen selbst gebastelten Kyūbi-Kopf mit neun Schwänzen haben sie natürlich auch gedacht. .

Hier könnt ihr euch selbst die sieben Minuten lange Aufführung anschauen und euch ein Bild machen:

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Eine wirkliche Meisterleistung im Storytelling in Form einer Tanzaufführung

Der Auftritt von O-Dog ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und ich schaue ihn mir immer wieder gerne an, weil es meiner Meinung nach eine wahre Meisterleistung ist, was die Crew dort abgeliefert hat.

Myki Trieu Myki hatte in der Vergangenheit aufgrund ihres Freundeskreises auch Interesse an Breakdance (Bboy) und Hip-Hop-Freestyle-Tänzen gehabt und auch dementsprechende Wettkämpfe gerne mitverfolgt.

Als Anime-Fan ist ihr natürlich der besondere Auftritt der O-Dog-Crew während der Arena Dance Competition in Chengdu sofort aufgefallen und seitdem möchte sie, dass jeder Anime-Fan es mindestens einmal gesehen haben muss.

Neben der Choreographie ist es schlicht beeindruckend, dass eine so große Gruppe über die gesamte Dauer synchron und koordiniert bleibt – besonders über sieben Minuten einer so ausdrucksstarken und körperlich anstrengenden Performance.

Mein absoluter Lieblingsmoment bleibt jedoch der Augenblick, in dem sich der Naruto-Tänzer nach einer verzweifelten Situation durch die Erinnerungen an seine Freund*innen wieder aufrappelt.

Plötzlich erscheinen zahlreiche weitere Tänzer*innen in Naruto-Kleidung als seine Schattenklone, während der berühmte Flöten-Soundtrack aus Naruto Shippuden erklingt – ein Moment, der mir jedes Mal wieder Gänsehaut bereitet.

Leider hat es nicht für den ersten Platz gereicht und ich bin immer noch enttäuscht darüber

Obwohl ich – und viele andere Fans – diesen einzigartigen Auftritt bis heute feiern, erklärte die Jury die Naruto Shippuden-Performance von O-Dog nicht zum Sieger. Bei der Arena Dance Competition Chengdu 2018 landete die Crew letztlich nur auf dem dritten Platz.

Dabei muss man fairerweise sagen, dass bei Hip-Hop-Tanzwettbewerben andere Kriterien als nur die Kreativität im Vordergrund stehen. Bewertet werden unter anderem der Schwierigkeitsgrad der Choreographie, die Vielfalt der Tanzstile sowie die technische Ausführung. Selbst eine noch so emotionale oder kreative Performance kann durch kleine Patzer, unsaubere Bewegungen oder kurze Asynchronität Punkte verlieren.

Trotzdem finde ich es bis heute schade, dass O-Dog für diese unglaublich kreative und unterhaltsame Aufführung keine höhere Platzierung oder zusätzliche Anerkennung bekommen hat. Für mich bleibt dieser inzwischen acht Jahre alte Hip-Hop-Auftritt etwas ganz Besonderes – und persönlich meine klare Nummer 1, die ich mir immer wieder anschauen werde.

Was haltet ihr von der Aufführung der Crew und gibt euch dieser Auftritt ebenfalls so starke nostalgische Gefühle wie mir?