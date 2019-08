Need for Speed Heat: Der Soundtrack passt sich Tageszeit & Action an

Zur Need for Speed-Reihe gehören nicht nur wilde Straßenrennen und Verfolgungsjagden mit der Polizei, sondern auch ein Soundtrack, der Druck macht. Im besten Fall erreichen die Songs insgesamt Kultstatus, wie es bei Need for Speed: Underground 2 der Fall war. Need for Speed Heat will offenbar an diese Qualitäten anknüpfen: Jetzt gibt es neue Infos zum Soundtrack.

Need for Speed Heat will mit dynamischem & modernem Soundtrack punkten

Elektronisch und urban: Wie der Creative Director Riley Cooper gegenüber VG24/7 auf der Gamescom 2019 erklärt, erwartet uns ein moderner Mix, der teilweise auch wohl auch aus der Bay Area stammt und Lokalkolorit versprühen soll.

Track-Namen werden noch nicht verraten, dafür aber die Einflüsse. Der Soundtrack von Need for Speed: Heat soll vor allem "urban und elektronisch" klingen.

"Wir zielen auf einen modernen Soundtrack ab, mit einem kleinen bisschen lokaler Vibe bei unserer Track-Auswahl. Elektronisch ist ein großer Einfluss, urban ist ein großer Einfluss."

Angepasst an die Tageszeit: Bei Nacht erwartet euch eine "gefährlichere Atmosphäre" als tagsüber. Dann soll der Vibe eher entspannt sein. Es sei denn, wir fahren gerade Rennen.

Je nachdem, was ihr gerade tut, soll der Sound anders klingen. Wenn ihr tagsüber Rennen fahrt, könnt ihr also mit einem treibenderen Vibe rechnen, als wenn ihr einfach nur die Spielwelt erkundet.

Wie findet ihr die Ankündigung, dass sich der Soundtrack anpasst? Glaubt ihr, er wird so gut wie in Need for Speed: Underground 2?

