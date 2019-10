Need for Speed Heat hat Gold-Status erreicht & erscheint pünktlich

Die Entwicklung von Need for Speed Heat ist abgeschlossen. Das hat EA-Mitarbeiter Ben Walke auf Twitter bekannt gegeben. Das Rennspiel habe demnach den sogenannten Gold-Status erreicht.

Was heißt das? "Gold-Status" bedeutet, dass der Code des Spiels finalisiert ist und nicht mehr bearbeitet wird. Dieser sogenannte Master Code wird dann an die zuständigen Presswerke geschickt, in denen der Code auf Discs "gespresst" und somit massenproduziert wird.

The game has gone gold, and has been sent to be made into discs. — Ben Walke (@BenWalke) October 9, 2019

Einem pünktlichen Erscheinungstermin steht somit also nichts im Wege. Der Release von Need for Speed Heat ist am 8. November, der Titel erscheint für PS4, Xbox One und PC. Dann wird sich auch herausstellen, wie gut der nächste Teil der Rennspielreihe wird.

Kolumne zum neuen NfS

