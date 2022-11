Need for Speed Unbound Crossplay: So klappt das plattformübergreifende Spielen auf PS5 und Xbox Series X/S

Wer Need for Speed Unbound vorbestellt hat, darf heute schon loslegen. Am 2. Dezember geht es dann auch für alle anderen auf PS5 und Xbox Series X/S und PC auf die Straße. Und dabei könnt ihr im Multiplayer-Modus mit Freund*innen auf allen Plattformen zusammen zocken.

So aktiviert ihr Crossplay

Need for Speed Unbound bietet eine Singleplayer-Kampagne sowie einen Multiplayermodus. Letzterer unterstützt Crossplay - bedeutet: Spieler*innen auf Microsoft- und PlayStation-Konsolen sowie PC können zusammen zocken. Generationenübergreifendes Crossplay steht dagegen nicht zur Debatte, da das Spiel nicht mehr für die Last Gen erscheint.

So einfach geht's: Damit ihr mit Freund*innen auf anderen Plattformen zusammen spielen könnt, müsst ihr die Option im Hauptmenü unter dem Unterpunkt "Spiel" aktivieren, wie ihr auf den Bildern unten sehen könnt. Cross-Progression gibt es dagegen nicht.

Das erwartet euch in Need for Speed Unbound

Unbound setzt zwar mit dem Comic-Look andere Akzente, aber abgesehen davon bleibt der Ableger der Reihe in vielen Punkten treu. Mit schicken getunten Autos stürzt ihr euch in illegale Straßenrennen. Verfolgungsjagden mit der Polizei und Fahndungsstufen stehen da natürlich auch auf dem Programm.

Hier könnt ihr euch einen Trailer anschauen:

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Schauplatz ist Lakeshore City, eine Küstenstadt mit Hochhäusern, samt Umland. Die Map und Highlights der Open World verraten wir euch in diesem Artikel. Falls ihr wissen wollt, mit welchen 143 Autos ihr euch auf die Straße begeben könnt, findet ihr hier die komplette Liste.

In Sachen Soundtrack setzt das neue Need for Speed auf eine breit gefächerte Hip Hop-Playlist mit Künstler*innen aus aller Welt. Diese könnt ihr euch auch auf unterschiedlichen Streaming-Plattformen anhören.

