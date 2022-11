Need for Speed Unbound: Den offiziellen Soundtrack könnt ihr schon jetzt auf Spotify und Co. hören

Need for Speed Unbound erscheint bereits Anfang Dezember. Wir können also schon mal die Tage zählen, bis wir uns ans Steuer setzen. Oder noch viel besser: Wir können uns dabei mit dem Soundtrack des neuen Ablegers schon mal eingrooven. Den gibt es jetzt nämlich auf verschiedenen Streaming-Plattformen.

Soundtrack setzt auf Hip Hop aus 25 Ländern

Was wäre ein Rennspiel ohne den passenden Sound? Neben dem Schnurren des Motors gehört dazu natürlich auch die richtige Musik. Was das neue Need for Speed im markanten Anime-Look angeht, so erwartet euch eine Playlist, die Publisher EA als "eine Feier der Hip Hop-Kultur" bezeichnet. Damit sollte schon mal klar werden, in welche Richtung es geht.

Ihr braucht Beispiele? Mit an Bord sind über 70 Songs von Künstler*innen aus 25 Ländern. Darunter sind beispielsweise Slowthai aus Großbritannien, Lous and the Yakuza aus Frankreich oder - aus Deutschland - Shirin David.

Die komplette Liste findet ihr direkt auf der offiziellen Seite von EA, aber auch bereits auf Streaming-Diensten. Ihr könnt euch den Soundtrack jetzt schon mit Spotify, Deezer und Apple Music auf die Ohren packen.

Hier findet ihr mehr zum Thema Need for Speed Unbound:

Im Trailer könnt ihr euch außerdem einen Eindruck von den Polizei-Verfolgungsjagden verschaffen:

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für PS5, Series X/S und den PC, und bringt eine Singleplayer-Kampagne sowie einen plattformübergreifenden Mutliplayer mit. Das reine Current Gen Spiel kommt dabei mit 4K und 60 fps daher.

Wie gefällt euch die Songliste? Gibt es Artists, über die ihr euch besonders freut?