Neue Spiele der Woche bringen Mario-Spiel und Futter für Until Dawn-Fans

Welche Konsolenspiele erscheinen in dieser Woche und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche hier auf GamePro beantworten.

Die Highlights der Woche

The Quarry

Release: 10. Juni

10. Juni Plattformen: PS4, PS5, Xbox, PC

PS4, PS5, Xbox, PC Genre: Horror-Adventure

Mit The Quarry erscheint neues Futter für alle, die bereits mit Until Dawn von Entwickler Supermassive Games ihre helle Freude hatten. Erneut richtet ihr über das Schicksal einer Gruppe Teenager, denen nahe eines Sommercamps unheimliche Monster auflauern. Spielerisch erwartet euch gewohnte Kost: Ihr trefft Entscheidungen und meistert Quick Time Events.

Infos zum Koop: Lokal könnt ihr das Horror-Adventure bereits zum Release kooperativ spielen, der Online-Koop wird jedoch erst Anfang Juli nachgereicht.

Unsere ausführliche Preview zu The Quarry könnt ihr euch hier durchlesen:

31 6 Preview Zurück zum guten Horror-Trash von Until Dawn

Release: 10. Juni

10. Juni Plattformen: Switch

Switch Genre: Funsport

Mit Mario Strikers bekommen wir in dieser Woche ein neues Switch-Exklusivspiel von Entwickler Next Level Games (Luigi's Mansion 3). 17 Jahre nach Smash Football für den GameCube heißt es wieder alle Regeln des Fußballs zu brechen. Gegner umtackeln, Items einsetzen und den Torwart mit Spezialschüssen durchs Netz feuern, das steht an der Tagesordnung.

Die ausführliche Preview zum Spiel von Kollege Tobi könnt ihr euch hier durchlesen:

10 1 Preview Mario Strikers gibt mir den Glauben an spaßige Fußballspiele zurück

Neue Spiele für PS4 und PS5

07. Juni - Dead by Daylight: Roots of Dredge

07. Juni - Spellforce 3 Reforced

07. Juni - Square Keeper

08. Juni - Noel the Mortal Fate

09. Juni - Arcade Archives: Motos

10. Juni - The Quarry

10. Juni - Metal Max Xeno Reborn

Release-Kalender für PS4 und PS5: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle PlayStation-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

07. Juni - Dead by Daylight: Roots of Dredge

07. Juni - Spellforce 3 Reforced

07. Juni - Spacelines from the Far Out

07. Juni - True Fear: Forsaken Souls (Part 2)

08. Juni - Nummels

08. Juni - Super Impossible Road

09. Juni - Square Keeper

10. Juni - The Quarry

Release-Kalender für Xbox One und Xbox Series X/S: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle Xbox-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Nintendo Switch

07. Juni - Dead by Daylight: Roots of Dredge

08. Juni - Star Wars KOTOR 2: The Sith Lords

08. Juni - My Lovely Wife

09. Juni - Delivery from the Pain

09. Juni - Arcade Archives: Motos

09. Juni - Square Keeper

10. Juni - Pro Gymnast Simulator

10. Juni - Mysteries under Lake Ophelia

10. Juni - The Wizard and the Slug

10. Juni - Metal Max Xeno Reborn

10. Juni - Mario Strikers: Battle League

10. Juni - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Release-Kalender für Nintendo Switch: Welche Spiele 2022 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im Juni 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?