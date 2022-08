Neue Spiele der Woche bringen ein emotionales Abenteuer für Konsolen

Vom 1. bis zum 7. August 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Das Highlight in dieser Woche:

South of the Circle

Release: 3. August

3. August Genre: Abenteuer

Abenteuer Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Darum geht's: South of the Circle ist ein narratives Abenteuer, dass die emotionale Geschichte zweier Personen im Kalten Krieg erzählt. Als Peter stranden wir mitten in der eisigen Arktis und müssen dort nicht nur ums Überleben kämpfen sondern auch über unsere Vergangenheit und Zukunft nachdenken. Das Spiel setzt sich dabei nicht nur mit Politik, Erfolgsdruck oder den Folgen von Entscheidungen auseinander, sondern handelt auch von Liebe und Geschlechterrollen.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

2. August: Frogun

Frogun 3. August: South of the Circle

South of the Circle 4. August: Arcade Archives: Dig Dug

Arcade Archives: Dig Dug 4. August: Sword and Fairy: Together Forever

Sword and Fairy: Together Forever 5. August: GigaBash

GigaBash 5. August: After Wave: Downfall

Was erscheint noch?

Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

2. August: Frogun

Frogun 2. August: Azure Striker GUNVOLT 3

Azure Striker GUNVOLT 3 3. August: After Wave: Downfall

After Wave: Downfall 3. August: South of the Circle

South of the Circle 4. August: Gale of Windoria

Gale of Windoria 4. August: Turbo Golf Racing

Was erscheint noch?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

1. August: Hot Lap League: Deluxe Edition

Hot Lap League: Deluxe Edition 2. August: Pure Crosswords - the best Crossword Puzzle Word Game ever!

Pure Crosswords - the best Crossword Puzzle Word Game ever! 2. August: Frogun

Frogun 2. August: Before We Leave

Before We Leave 3. August: South of the Circle

South of the Circle 4. August: After Wave: Downfall

After Wave: Downfall 4. August: Hindsight

Hindsight 4. August: Massage Freaks

Massage Freaks 4. August: Arcade Archives: Dig Dug

Arcade Archives: Dig Dug 5. August: Toy Soldiers HD

Toy Soldiers HD 5. August: 90" Soccer

90" Soccer 5. August: Sofiya and the Ancient Clan

Sofiya and the Ancient Clan 5. August: Roll the Cat

Was erscheint noch?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im Juli und August 2022

Der neue Monat hat frisch begonnen und damit kommen auch neue Spiele in die diversen Abodienste. Welche Juli-Spiele ihr euch noch kurze Zeit für PS Plus sichern könnt und welche neuen Titel im August zu PS Plus und Game Pass kommen, erfahrt ihr in den verlinkten Artikeln. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?