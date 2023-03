85 auf Metacritic: Neue Spiele der Woche haben einen Adventure-Hit im Gepäck

Es ist Montag und das heißt, wir listen euch die wichtigsten Releases der Woche auf.

In dieser Liste verraten wir euch, welche wichtigen Spiele in der Woche vom 27. März bis zum 2. April 2023 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Mit dabei ist ein Fischer-Adventure, das sehr gut abschneidet und so seine dunklen Geheimnisse bereithält.

Das Highlight der Woche

Dredge

1:21 Dredge: In diesem Fischerei-Spiel ist es nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint

Release: 30. März 2023

30. März 2023 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Genre: Adventure

In Dredge machen wir uns als Fischer immer wieder auf, unsere Netze gut zu füllen und Schätze zu bergen. Mit dem Gewinn bauen wir unser Schiff aus, um noch weiter entfernte Inseln uns tiefe Stellen zu erkunden. Zwischendurch treffen wir dabei auf Personen wie den Sammler.

So unbeschwert das aber auch klingen mag, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Zum einen spielt die Zeit eine wichtige Rolle, während wir uns mit dem Kutter immer weiter raus auf die gefährliche See wagen.

Zum anderen schwingt die ganze Zeit eine düstere Stimmung mit. Das liegt nicht nur an den dunklen Tiefseegräben und gruselige Erscheinungen, sondern auch an den vielen geheimnisvollen Inseln.

Mit diesem Konzept begeistert Dredge die Kritiker*innen und kann aktuell mit einem Metascore von 85 auf der PS5 glänzen.

Falls ihr also noch mehr zum Spiel wissen wollt, schaut in den folgenden Artikel rein:

Mehr zum Thema Wohlige Bootstour mit Horror-Twist: Spielt unbedingt die Switch-Demo von Dredge von Samara Summer

Neue Spiele für PS4 und PS5

28. März - MLB The Show 23

28. März - Chef Life: A Restaurant Simulator

29. März - Metal: Hellsinger - Dream of the Beast

29. März - RunBean Galactic

29. März - Pirates Outlaws

30. März - Saga of Sins

30. März - Lunark

30. März - The Last Worker

30. März - Dredge

31. März - Blade Assault

31. März - Citizen Sleeper

Welche PlayStation-Spiele erscheinen 2023? Zu den den Release-Listen der kommenden PS4-Spiele und PS5-Spiele kommt ihr über die jeweilige Verlinkung.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

28. März - MLB The Show 23

29. März - Forza Horizon 5 Rally Adventure

29. März - Palindrome Syndrome: Escape Room

30. März - Lunark

30. März - Tales of the Neon Sea

30. März - Saga of Sins

30. März - The Last Worker

30. März - Dredge

31. März - Formula Retro Racing: World Tour

31. März - Guns N' Runs

31. März - Aery - Calm Mind 3

31. März - Super Geisha Neon

31. März - Rally Rock 'N Racing

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2023? Welche Titel in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen sollen, findet ihr in der verlinkten Releaseliste.

Neue Spiele für Nintendo Switch

28. März - MLB The Show 23

28. März - Kraino Origins

28. März - Kana Quest

29. März - Gripper

29. März - Pirates Outlaws

29. März - RunBean Galactic

30. März - Papertris

30. März - Cannon Dancer - Osman

30. März - The Last Worker

30. März - Dredge

30. März - Norn9: Var Commins

30. März - Like Dreamer

30. März - BookyPets Legends

30. März - Assault Suits Valken Declassified

30. März - Lunark

30. März - Ultimate Anime Jigsaw Puzzle

30. März - Yukiiro Sign

30. März - Pocket Academy 3

30. März - Mothered - A Role-Playing Horror Game

30. März - Dashing Orange

30. März - Squares and Numbers

31. März - Formula Retro Racing: World Tour

31. März - Blade Assault

31. März - Arcane Vale

31. März - Guns N' Runs

31. März: Xiaomei and the Flame Dragon's Fist

Welche Switch-Spiele erscheinen 2023? Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche Spiele in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch erscheinen.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Neben den üblichen Releases warten aber auch noch zahlreiche Spiele in den Abo-Services von PlayStation und Microsoft auf euch, die sich monatlich ändern.

Sofern ihr ein kostenpflichtiges Abonnement besitzt, könnt ihr so jeden Monat ohne weitere Kosten Spiele zu eurer Bibliothek hinzufügen bzw. zocken. Dabei handelt es sich zwar nicht immer um brandaktuelle Titel, aber es sind immer wieder Highlights dabei.

Auf welchen Release freut ihr euch diese Woche am meisten? Verratet es uns in den Kommentaren.