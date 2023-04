Das sind die neuen Spiele der Woche.

Vom 10. bis 16. April 2023 erwarten uns wieder neue Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche, darunter zwei düstere Titel.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights der Woche

Ghostwire: Tokyo

Release: 12. April 2023

12. April 2023 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: Xbox Series X/S

Tango Gameworks und Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami schicken uns in Ghostwire: Tokyo durch die japanische Hauptstadt, in der die Menschen auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Dafür streunern Geistern durch die Straßen, denen wir uns mit unseren neu erworbenen Kräften entgegenstellen müssen.

Ghostwire: Tokyo erschien am 25. März 2022 konsolenexklusiv auf der PlayStation 5. Mit dem verspäteten Release auf die Xbox wird es direkt mit in den Game Pass aufgenommen. So könnt ihr recht einfach einen Blick reinwerfen und schauen, ob der Titel etwas für euch ist. Wie unser Test zeigt, geht dem Spiel gegen Ende nämlich etwas die Puste aus, weiß aber trotzdem auf seine Weise zu unterhalten:

Ghostwire Tokyo im Test

Sherlock Holmes: The Awakened

1:27 Sherlock Holmes: The Awakened - Erster Gameplay-Trailer zum Cthulu-Remake

Release: 11. April 2023

11. April 2023 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Nachdem wir in Sherlock Holmes: Chapter One einen jungen und arroganten Sherlock kennengelernt haben, ist er in Sherlock Holmes: The Awakened bereits viel erfahrener und mit seinem Freund Dr. John Watson unterwegs. Neu ist die Kriminalgeschichte rund um mehrere Vermisstenfälle aber nicht, denn hierbei handelt es sich um ein Remake. Durch die modernere Grafik und das zeitgemäßere Gameplay soll sich das Adventure, in dem wir es mit dem legendären Cthulhu-Mythos zu tun bekommen, aber um einiges gruseliger spielen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

11. April - Sherlock Holmes: The Awakened

12. April - Hyper-5

12. April - Murderous Muses

13. April - Cannon Dancer - Osman

14. April - De-Exit - Eternal Matters

14. April - Process of Elimination

14. April - 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

14. April - Farm Slider

14. April - Ultra Pixel Survive

14. April - Mega Man Battle Network Legacy Collection

14. April - Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1

14. April - Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2

Was erscheint außerdem für PlayStation? Alle PS4-Releases 2023 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2023 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

11. April - Sherlock Holmes: The Awakened

12. April - Ghostwire: Tokyo

12. April - King of the Arcade

13. April - Vampire Survivors: Tides of the Foscari

14. April - De-Exit - Eternal Matters

14. April - Basketball Pinball

14. April - Farm Slider

14. April - Ultra Pixel Survive

Was erscheint außerdem für Xbox? Alle Xbox-Releases 2023 findet ihr in der verlinkten Liste.

Neue Spiele für Nintendo Switch

11. April - Tron: Identity

11. April - Sherlock Holmes: The Awakened

12. April - Wildfrost

12. April - Hyper-5

13. April - Cannon Dancer - Osman

13. April - Tray Racers!

13. April - JarataireRPG

13. April - Sable’s Grimoire: A Dragon’s Treasure

13. April - Hello Kitty and Friends Happiness Parade

13. April - New Tanks

13. April - Castle of Shikigami 2

13. April - Castle Renovator

13. April - Dogfight

13. April - Sokolor

14. April - Tape: Unveil the Memories

14. April - Ultra Pixel Survive

14. April - De-Exit - Eternal Matters

14. April - Process of Elimination

14. April - Mega Man Battle Network Legacy Collection

14. April - Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1

14. April - Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2

14. April - Castle of the Underdogs Ep1

Was erscheint außerdem für Switch? In unserer großen Übersicht der Switch-Releases 2023 findet ihr weitere Spiele, die dieses Jahr noch auf uns warten.

Vergesst PS Plus und den Game Pass nicht!

Außerdem gibt es wie jeden Monat auch wieder Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt. Die aktuellen Titel, die ihr euch ohne Zusatzkosten zu den Abos sichern könnt, haben wir in den oben verlinkten Artikeln für euch zusammengefasst. Schaut außerdem immer regelmäßig auf GamePro.de vorbei, um diesbezüglich auf dem Laufenden zu bleiben.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten?