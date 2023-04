Neue Spiele der Woche bringen potenziellen Grafik-Kracher mit Open World auf PS5

Das sind die neuen Spiele der Woche.

Vom 17. April bis 21. April 2023 erwarten uns wieder eine Handvoll neue Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie für Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights in dieser Woche:

Horizon Forbidden West - Burning Shores

Release: 19. April 2023

19. April 2023 Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: PS5

Im 20 Euro teuren DLC zu Horizon Forbidden West schlüpfen wir abermals in die Haut der jungen Jägerin Aloy, die hier in eine komplett neue Geschichte verstrickt wird. Diesmal kämpfen wir uns mit Bogen, Speer und Co. durch die von Vulkanausbrüchen und Erdbeben gezeichneten Ruinen von Los Angeles und stellen uns einer neuen Bedrohung.

Bereits Forbidden West weiß auf grafischer und technischer Ebene zu überzeugen und gehört bislang zu den schönsten PS5-Spielen auf dem Markt. Insbesondere die Umgebungen und Maschinenmonster sehen fantastisch aus. Die Trailer deuten bereits an, dass der DLC dem Hauptspiel visuell in nichts nachstehen dürfte.

Achtung: Um den DLC starten zu können, müsst ihr die PS5-Version des Hauptspiels, also Horizon Forbidden West, abgeschlossen haben.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

18. April - God of Rock (PS4, PS5)

18. April - The Mageseeker: A League of Legends Story (PS4, PS5)

18. April - Minecraft Legends (PS4, PS5)

19. April - Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5)

20. April - Stray Blade (PS5)

20. April - Tin Hearts (PS4, PS5)

21. April - Dead Island 2 (PS4, PS5)

Was erscheint außerdem für PlayStation?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

18. April - God of Rock

18. April - Minecraft Legends

18. April - The Mageseeker: A League of Legends Story

20. April - Stray Blade

20. April - Tin Hearts

21. April - Dead Island 2

Was erscheint außerdem für Xbox?

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

18. April - God of Rock

18. April - Minecraft Legends

18. April - The Mageseeker: A League of Legends Story

20. April - Tin Hearts

Was erscheint außerdem für Switch?

