Neue Spiele der Woche bringen endlich neues Nintendo Switch-Exklusive für Pokémon-Fans

Das sind die neuen Spiele der Woche.

Eine neue Woche ist angebrochen und wir verraten euch wie immer, welche Spiele die nächsten Tage über auf den großen Plattformen erscheinen. Vom 11. bis 17. September 2023 kommen unter anderem Pokémon-Fans mit einem neuen DLC auf ihre Kosten. Mit The Crew: Motorfest erscheint außerdem ein neuer Racer für PlayStation- und Xbox-Konsolen.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight der Woche

Pokémon Karmesin/Purpur-DLC Der Schatz von Zone Null: Die Türkisgrüne Maske

4:07 Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Release: 13. September 2023

13. September 2023 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: Nintendo Switch

Pokémon Karmesin und Purpur bekommt einen großen DLC, der in zwei Teilen erscheint. Der erste Teil "Die Türkisgrüne Maske" erscheint bereits am 13. September und nimmt euch auf einen Schulausflug in die Kitakami-Provinz mit. Hier könnt ihr Festivals im den kleinen Dörfern besuchen und dem neuen legendären Pokémon Ogerpon begegnen.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

MythForce - 12. September

Touhou: New World - 12. September

Super Bomberman R 2 - 13. September

Ad Infinitum - 14. September

AK-xolotl - 14. September

Inspector Gadget: Mad Time Party - 14. September

Summum Aeterna - 14. September

The Crew: Motorfest - 14. September

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

MythForce - 12. September

Super Bomberman R 2 - 13. September

Ad Infinitum - 14. September

AK-xolotl - 14. September

Inspector Gadget: Mad Time Party - 14. September

Solace State - 14. September

Solar Ash - 14. September

Summum Aeterna - 14. September

The Crew: Motorfest - 14. September

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

MythForce - 12. September

Pokémon Karmesin/Purpur: Der Schatz von Zone Null - Die Türkisgrüne Maske - 13. September

Gunbrella - 13. September

Super Bomberman R 2 - 13. September

AK-xolotl - 14. September

Baten Kaitos 1+2 HD Remaster - 14. September

Inspector Gadget: Mad Time Party - 14. September

Mugen Souls Z - 14. September

Summum Aeterna - 14. September

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im September 2023

