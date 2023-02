Neue Spiele der Woche bringen die Rückkehr eines RPG-Klassikers und Monster-Action

In der Woche vom 13. bis zum 19. Februar 2023 sind zwar keine ganz so großen Titel dabei wie in den Tagen davor, aber trotzdem gibt es wieder einige neue Spiele. Wir verraten euch, was für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch auf dem Plan steht. In unserer wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de bekommt ihr einen Überblick über alle wichtigen Veröffentlichungen.

Die Highlights der Woche

Tales of Symphonia Remastered

Release: 17. Februar 2023

17. Februar 2023 Genre: JRPG

JRPG Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Der beliebte Rollenspiel-Klassiker Tales of Symphonia erschien ursprünglich 2004 auf dem GameCube und der PS2. Nun landet der Titel mit überarbeiteter Grafik auch auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch. An der epischen Geschichte und ihren Charakteren, für die das JRPG bekannt ist, wird dabei nicht gerüttelt.

Wild Hearts

Release: 17. Februar 2023

17. Februar 2023 Genre: Action

Action Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Wild Hearts ist die neue Monster Hunter-Alternative von EA. Das Spiel bringt außerdem einen interessanten Gameplay-Twist mit. Ihr könnt nämlich nicht nur auf die Bestien einkloppen, sondern im Gefecht bestimmte Bauten errichten, wie ein Trampolin für Angriffe aus der Luft oder eine schützende Wand.

Die Wesen, mit denen wir es wahlweise alleine oder im Koop aufnehmen, sind sehr eng mit ihrer Umwelt verbunden. Auf ihren Körpern wachsen beispielsweise Pflanzen. In der Preview, die wir spielen konnten, haben wir allerdings noch einige Baustellen, gerade technischer Natur, bemerkt. Ob Wild Hearts tatsächlich ein Highlight wird, muss sich also noch zeigen. Hier findet ihr unsere Preview:

Neue Spiele für PS4 und PS5

14. Februar - Labyrinth of Galleria: The Moon Society

14. Februar - Wanted: Dead

14. Februar - Souls of Chronos (PS5)

16. Februar - Theatrhythm: Final Bar Line

17. Februar - Wild Hearts (PS5)

17. Februar Rooftop Renegades

17. Februar Tales of Symphonia Remastered

Noch mehr Releases für PS4 und PS5:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

14. Februar - Journey to the Savage Planet (Xbox Series X/S)

(Xbox Series X/S) 14. Februar - Wanted: Dead

17. Februar Wild Hearts (Xbox Series X/S)

(Xbox Series X/S) 17. Februar Rooftop Renegades

17. Februar Tales of Symphonia Remastered (Xbox One)

Neue Spiele für Nintendo Switch

14. Februar - Blanc

14. Februar - Labyrinth of Galleria: The Moon Society

14. Februar - Souls of Chronos

14. Februar - Spy Bros.: Pipi & Bibi's DX - 14. Februar

16. Februar - Dust & Neon

16. Februar - Theatrhythm: Final Bar Line

17. Februar Rooftop Renegades

17. Februar Tales of Symphonia Remastered

PS Plus und den Game Pass nicht vergessen!

