Neue Spiele der Woche bringen eine Krötenklopperei für PS4, Switch und Xbox

Summer Game Fest, Xbox & Bethesda Showcase und viele weitere Shows mehr: Die aktuelle Zeit gehört zu den spannendsten des Jahres. Denn in den zahlreichen Streams werden etliche Spiele vorgestellt, auf die wir uns in den kommenden Monaten und Jahren freuen können. Aber nicht auf alle Releases müssen wir so lange warten, ein paar erwarten uns auch im Laufe der Woche vom 13. bis zum 19. Juni 2022. Welche das sind, haben wir in unser Release-Liste zusammengetragen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Release: 16. Juni 2022

16. Juni 2022 Genre: Action

Action System: PS4, Nintendo Switch, Xbox One (direkt im Game Pass)

Darum geht's: Pixelart, Sidescroll-Beat'em Up-Action und vier mutierte Schildkröten, die gegen Shredder und den Foot-Clan kämpfen. Was nach dem SNES-Ableger Turtles in Time klingt, ist Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Die Ähnlichkeit zum SNES-Spiel von 1992 kommt dabei nicht von ungefähr, dienten diverse TMNT-Klassiker doch als Inspiration für den neuen Prügler mit Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello.

Warum Shredders Revenge vor allem für Fans des Franchise ein Fest wird, lest ihr in der Preview von Kai:

Neue Spiele für PS4 und PS5

14. Juni - The Hand of Merlin

14. Juni - Thunder Kid II: Null Mission

14. Juni - Zorro: The Chronicles

16. Juni - Autonauts

16. Juni - Lump Jump

16. Juni - Moorhuhn Xtreme

16. Juni - Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

17. Juni - Barn Finders

17. Juni - Omori

17. Juni - Oxide Room 104

17. Juni - System of Souls

17. Juni - The Jumping Hot Dog

Alle PlayStation-Spiele des Jahres:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

16. Juni - Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

17. Juni - Deep Diving Adventures

17. Juni - Final Vendetta

17. Juni - Oxide Room 104

Alle Xbox-Spiele des Jahres:

Neue Spiele für Nintendo Switch

13. Juni - Jumanji: Des Fluchs Rückkehr

14. Juni - The Hand of Merlin

15. Juni - Dadish 3

15. Juni - Later Daters Premium

15. Juni - Thunder Kid II: Null Mission

15. Juni - Ye OLDE Cribbage Club: A Later Daters Game

16. Juni - Autonauts

16. Juni - Cloud Gardens

16. Juni - Horgihugh and Friends

16. Juni - Lines Universe

16. Juni - Moorhuhn Xtreme

16. Juni - Neko Secret Room

16. Juni - Neon White

16. Juni - Overlord: Escape from Nazarick

16. Juni - Perfect Gold: The Alchemy of Happiness

16. Juni - Redout 2

16. Juni - Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

16. Juni - Time Rift

16. Juni - Zorro: The Chronicles

17. Juni - Around the World

17. Juni - Barn Finders

17. Juni - Plunder Dungeons

17. Juni - Tales of Aravorn: Seasons of the Wolf

17. Juni - Final Vendetta

17. Juni - Oxide Room 104

Alle Switch-Titel dieses Jahres:

Vergesst PS Plus, Games With Gold, Nintendo Switch Online und den Game Pass nicht!

Natürlich gibt es auch im Juni 2022 in den Abo- und Service-Diensten von Nintendo, Microsoft und Sony wieder eine ganze Reihe von Spielen, die ihr euch abseits der normalen Abo-Kosten ohne Aufpreis downloaden und spielen könnt.

Die neu angebotenen Titel in den einzelnen Services wechseln jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores oder auf GamePro.de werfen solltet, wir halten euch über etwaige Updates auf dem Laufenden.

Welchen Release sehnt ihr in dieser Woche am sehnlichsten herbei?