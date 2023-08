Neue Spiele der Woche bringen legendäres Open World-Abenteuer zurück

Das sind die neuen Spiele der Woche.

Wie immer stellen wir euch in dieser Übersicht die neuen Releases der nächsten sieben Tage vor. Allerdings verläuft die Woche vom 14. bis 20. August eher schläfrig, denn erst Anfang September stehen mit Starfield und der PS5-Version von Baldur's Gate 3 wieder zwei echte (Rollenspiel)-Kracher an. Immerhin erwartet uns in wenigen Tagen der Port von Red Dead Redemption, doch hier hagelte es bereits im Vorfeld viel Kritik.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Der größte Release der Woche:

Red Dead Redemption (für PS4 und Switch)

Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

Release: 17. August 2023

Release: 17. August 2023
Genre: Action

Plattformen: PS4, Nintendo Switch

Am 17. August 2023 kehrt Rockstars legendäres Open World-Abenteuer Red Dead Redemption zurück. Die Kritik vieler Fans daran jedoch: Hierbei handelt es sich nicht um das heiß ersehnte Remaster des 2010 veröffentlichten Originals, sondern um einen simplen Port. Dieser erscheint nicht einmal für Current Gen-Konsolen, sondern lediglich für PS4 und Nintendo Switch – und kostet satte 50 Euro.

Die Red Dead-Version für PS4 und Switch enthält neben dem Hauptspiel die beliebte Undead Nightmare-Erweiterung sowie alle DLCs des Originals. Einen Tech-Check zur umstrittenen Neuauflage werdet ihr in den kommenden Tagen auf GamePro.de lesen.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Moving Out 2 - 15. August

Marble It Up! Ultra - 17. August

Red Dead Redemption - 17. August

Shinobi non Grata - 17. August

Shadow Gambit: The Cursed Crew - 17. August

Madden NFL 24 - 18. August

The Texas Chainsaw Massacre - 18. August

Was erscheint außerdem für PlayStation?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Everspace 2 - 15. August

Everspace 2 - 15. August
Moving Out 2 - 15. August

Marble It Up! Ultra - 17. August

Shadow Gambit: The Cursed Crew - 17. August

Madden NFL 24 - 18. August

The Texas Chainsaw Massacre - 18. August

Was erscheint außerdem für Xbox?

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

Moving Out 2 - 15. August

The Cosmic Wheel Sisterhood - 16. August

Marble It Up! Ultra - 17. August

Red Dead Redemption - 17. August

Shinobi non Grata - 17. August

Vampire Survivors - 17. August

Bomb Rush Cyberfunk - 18. August

Was erscheint außerdem für Switch?

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im August 2023

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

