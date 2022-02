Neue Spiele der Woche bringen eines der größten PlayStation-Exclusives des Jahres

Lange haben wir uns drauf gefreut und jetzt gehen sie los, die großen Spiele-Blockbuster-Wochen, in denen in der nächsten Zeit einige große potenzielle Highlights anstehen. Los geht es in der Woche vom 14. bis 20. Februar mit einem PlayStation-Exclusive, das zwar erst der zweite Titel in seinem Franchise ist, nichtsdestotrotz aber herbeigesehnt wird wie wenige andere Spiele in diesem Jahr. Darüber hinaus erscheinen aber auch etliche weitere Titel, in unserer Liste findet ihr alle wichtigen Releases der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Horizon Forbidden West

Release: 18. Februar

18. Februar Plattformen: PS5, PS4

PS5, PS4 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: In Horizon Forbidden West sieht sich die Welt einer neuen Bedrohung ausgesetzt. Stürme fegen durch das Land und eine mysteriöse rote Fäulnis breitet sich immer weiter aus. Heldin Aloy muss in den namensgebenden Verbotenen Westen reisen und sich dort zahlreichen neuen Gefahren stellen, darunter einigen, mit denen sie nicht wirklich rechnen konnte.

Wie schon das gefeierte Horizon Zero Dawn schickt uns Horizon Forbidden West in eine mit Hauptmissionen und zahlreichen Nebenaufgaben gespickte Open World. Ein Highlight und Alleinstellungsmerkmal sind dabei einmal mehr die zahlreichen Maschinenwesen, von denen es mehr als 40 Arten in der Spielwelt geben wird.

Unser Test zum Spiel: Wie sich Forbidden West im Vergleich zu seinem Vorgänger schlägt und ob das Action-Adventure die hohen Erwartungen erfüllen kann, könnt ihr in unserem Test zu Horizon Forbidden West lesen, der am Montag, 14. Februar um 9:01 Uhr erscheint.

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Release: 17. Februar

17. Februar Plattformen: Switch

Switch Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Eigentlich ist die Assassin's Creed: The Ezio Collection schon ein alter Hut, erschien sie ursprünglich doch bereits auf der PS3 und Xbox 360. Jetzt kommt die Spielesammlung allerdings auch auf die Nintendo Switch und dürfte damit für viele (noch einmal) interessant werden. Folgende AC-Spiele sind im Paket enthalten:

Die neue Version soll im Vergleich zu den Originalen ein paar Switch-spezifische Anpassungen bekommen, unter anderem wird HD-Rumble und der Touchscreen unterstützt.

Was kann die Collection? Unseren Test der PS3- und Xbox 360-Version könnt ihr hier nachlesen:

9 0 Mehr zum Thema Assassin's Creed Ezio Collection im Test - Ezio im Dreierpack

Neue Spiele für PS4 und PS5

14. Februar - Heart of the Woods

14. Februar - Infernax

14. Februar - The King of Fighters XV

15. Februar - Dynasty Warriors 9 Empires

15. Februar - Rumbleverse

17. Februar - Voice of Cards: The Forsaken Maiden

18. Februar - Horizon Forbidden West

All PlayStation-Spiele 2022: In unserer Liste könnt ihr nachlesen, welche Spiele in diesem Jahr für die PlayStation 4 und auch für die PlayStation 5 erscheinen.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

14. Februar - Infernax

14. Februar - The King of Fighters XV

15. Februar - Dynasty Warriors 9 Empires

15. Februar - Rumbleverse

18. Februar - Choice of Life: Middle Ages

18. Februar - From Heaven to Earth

18. Februar - Super Toy Cars Offroad

Alle Xbox-Spiele 2022: In unserer Release-Liste findet ihr alle weiteren Titel, die in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Neue Spiele für Nintendo Switch

14. Februar - Infernax

14. Februar - Monster Prom 2: Monster Camp XXL

14. Februar - River City Girls Zero

14. Februar - Smash Star

15. Februar - Dynasty Warriors 9 Empires

16. Februar - Beat Souls

16. Februar - Tax Fugitive

17. Februar - Assassin's Creed: The Ezio Collection

17. Februar - Big Chick

17. Februar - Duggy

17. Februar - Fluffy Cubed

17. Februar - From Heaven to Earth

17. Februar - Inside her (bedroom)

17. Februar - Light Up The Room

17. Februar - Mr Maker 3D Level Editor

17. Februar - Red Colony 3

17. Februar - Secret Kiss is Sweet and Tender

17. Februar - Upaon: A Snake's Journey

17. Februar - Voice of Cards: The Forsaken Maiden

18. Februar - Gem Wizards Tactics

18. Februar - Gravity Runner

18. Februar - Mages and Treasures

18. Februar - Rover Mechanic Simulator

Alle Switch-Spiele 2022: Alle weiteren kommenden Spiele für die Nintendo Switch findet ihr ebenfalls bei uns auf der Seite.

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass!

Die diversen Abo-Services halten auch im Februar 2022 wieder jede Menge Spiele für euch bereit. Komplett neu sind die Spiele dabei in den seltensten Fällen, dafür könnt ihr sie allerdings abseits der anfallenden Abo-Kosten ohne zusätzlichen Aufpreis spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Welchen Release sehnt ihr in dieser Woche am sehnlichsten herbei?