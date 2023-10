Neue Spiele der Woche bringen endlich mal wieder ein PS5-Exclusive

Wie jede Woche haben wir für euch wieder die wichtigsten Neuerscheinungen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch im Gepäck. In der neuen Woche vom 16. bis 22. Oktober 2023 können sich PlayStation-Fans mit Marvel's Spider-Man 2 endlich wieder über einen spannenden Exklusivtitel freuen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight der Woche

Marvel's Spider-Man 2

3:53 In Marvel's Spider-Man 2 soll New York noch lebendiger wirken als zuvor

Release: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS5

Darum geht's: In der direkten Fortsetzung zu Marvel's Spider-Man aus dem Jahr 2018 (beziehungsweise Miles-Morales von 2020) schwingt ihr euch nicht nur mit einem Spinnenmann, sondern gleich zweien durch New York. Peter Parker und Miles sind dieses Mal beide am Start und die New Yorker Map soll wesentlich größer ausfallen.

Gleichzeitig bekommt ihr es aber auch mit mehreren Schurken wie Venom und Kraven the Hunter zu tun. Falls ihr schon ganz ungeduldig auf unseren Test wartet, um zu erfahren, wie gut das Abenteuer tatsächlich ist, haben wir eine gute Nachricht für euch: Unsere ausführliche Review erscheint heute um 16 Uhr.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Das sind die PS4 und PS5 Releases.

Kingdom Eighties: Summer of Greed 16. Oktober

16. Oktober Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake 16. Oktober

16. Oktober A Boy and His Blob: Retro Collection 17. Oktober

17. Oktober Skull Island: Rise of Kong 17. Oktober

17. Oktober Sonic Superstars 17. Oktober

17. Oktober Wizard with a Gun - 17. Oktober

- 17. Oktober Hellboy: Web of Wyrd - 18. Oktober

- 18. Oktober Slender: The Arrival - 18. Oktober

- 18. Oktober Agatha Christie Murder on the Orient Express - 19. Oktober

- 19. Oktober Endless Dungeon - 19. Oktober

- 19. Oktober Gargoyles Remastered - 19. Oktober

- 19. Oktober Gangs of Sherwood - 19. Oktober

- 19. Oktober Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - 19. Oktober

- 19. Oktober Inescapable: No Rules, No Rescue - 19. Oktober

- 19. Oktober Mail Time - 19. Oktober

- 19. Oktober The 7th Guest VR - 19. Oktober

- 19. Oktober The Gap - 19. Oktober

- 19. Oktober The Jackbox Party Pack 10 - 19. Oktober

- 19. Oktober World of Horror - 19. Oktober

- 19. Oktober Marvel's Spider-Man 2 - 20. Oktober

- 20. Oktober TrinityS - 20. Oktober

- 20. Oktober Warm Snow - 20. Oktober

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Das ist das Wichtigste für Xbox.

Kingdom Eighties: Summer of Greed - 16. Oktober

- 16. Oktober Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake - 16. Oktober

- 16. Oktober Skull Island: Rise of Kong - 17. Oktober

- 17. Oktober Sonic Superstars - 17. Oktober

- 17. Oktober Wizard with a Gun - 17. Oktober

- 17. Oktober Hellboy: Web of Wyrd - 18. Oktober

- 18. Oktober Slender: The Arrival - 18. Oktober

- 18. Oktober Agatha Christie Murder on the Orient Express - 19. Oktober

- 19. Oktober Airport Sim - 19. Oktober

- 19. Oktober Endless Dungeon - 19. Oktober

- 19. Oktober Gangs of Sherwood - 19. Oktober

- 19. Oktober Gargoyles Remastered - 19. Oktober

- 19. Oktober Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - 19. Oktober

- 19. Oktober Inescapable: No Rules, No Rescue - 19. Oktober

- 19. Oktober The Gap - 19. Oktober

- 19. Oktober The Jackboy Party Pack 10 - 19. Oktober

- 19. Oktober Warm Snow - 20. Oktober

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

Das sind die neuen Switch-Titel.

Kingdom Eighties: Summer of Greed - 16. Oktober

- 16. Oktober A Boy and His Blob: Retro Collection - 17. Oktober

- 17. Oktober Skull Island: Rise of Kong - 17. Oktober

- 17. Oktober Sonic Superstars - 17. Oktober

- 17. Oktober Wizard with a Gun - 17. Oktober

- 17. Oktober Hellboy: Web of Wyrd - 18. Oktober

- 18. Oktober Agatha Christie Murder on the Orient Express - 19. Oktober

- 19. Oktober Gargoyles Remastered - 19. Oktober

- 19. Oktober Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - 19. Oktober

- 19. Oktober Mail Time - 19. Oktober

- 19. Oktober Passpartout 2: The Lost Artist - 19. Oktober

- 19. Oktober The Jackboy Party Pack 10 - 19. Oktober

- 19. Oktober World of Horror - 19. Oktober

- 19. Oktober Super Mario Bros. Wonder - 20. Oktober

- 20. Oktober Warm Snow - 20. Oktober

Freut ihr euch schon auf Spider-Man 2 oder habt ihr diese Woche einen ganz anderen, womöglich viel kleineren Titel im Blick?