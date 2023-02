Neue Spiele der Woche bringen frisches Horizon und Game Pass-Blockbuster

Wir haben gerade mal Mitte Februar und das Spielejahr 2023 hat schon ein paar große Releases gesehen, darunter etwa das Dead Space Remake und zuletzt natürlich Hogwarts Legacy. Und auch wenn in dieser Woche keine wirklichen Triple-A-Spiele im Releasekalender stehen, sind doch einige interessante Titel dabei. Der wohl spannendste von ihnen: Atomic Heart, das uns in den Trailern zumindest in optischer Hinsicht schon mal das Wasser im Mund zusammen hat laufen lassen.

Aber das ist natürlich längst nicht der einzige neue Titel, schließlich steht in dieser Woche ja auch ein Hardware-Release an. Mit der PSVR 2 läutet Sony nämlich die nächste Generation seines Headsets ein, gleich zum Start gibt es auch ein ganzes Sammelsurium an VR-Veröffentlichungen.

In unserer Release-Liste findet ihr alle wichtigen Spiele, die in der Woche vom 20. bis zum 26. Februar für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlights der Woche

Atomic Heart

Release: 21. Februar 2023

21. Februar 2023 Genre: Shooter

Shooter Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Atomic Heart spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der die Sowjetunion dank gigantischer Anstrengungen und Durchbrüchen in der Wissenschaft in den 50er Jahren Roboterarmeen und fliegende Städte baut. Doch diese Sowjet-Utopie droht in ihre Einzelteile zu zerfallen, als die Roboter in einem Forschungsareal Amok laufen und das Personal liquidieren. In der Rolle eines KGB-Agenten müssen wir den Ereignissen auf den Grund gehen und treffen in Anlage 3826 auf einige kuriose Personen und natürlich etliche fiese Roboter.

Auf GamePro.de werden wir euch noch vor dem offiziellen Release einen Test zu Atomic Heart präsentieren. Wenn ihr euch abseits davon noch auf den Titel vorbereiten wollt, legen wir euch die Übersicht von Kollege Jonas ans Herz.

Horizon: Call of the Mountain

Release: 22. Februar 2023

22. Februar 2023 Genre: Adventure

Adventure Systeme: PS5 (PSVR 2 erforderlich)

Darum geht's: In Horizon: Call of the Mountain schlüpfen wir in die Rolle eines Shadow Carjas, der sich nach einer Entführung durch die Spielwelt kämpft und klettert. Anders als die bisherigen Horizon-Spiele ist das ganze ein ziemlich lineares Abenteuer, die mehr Wert auf den optischen Wow-Faktor und weniger auf spielerische Finessen legt, auch wenn es natürlich diverse Mechaniken wie Kämpfe gegen Maschinenwesen und diverse Gadgets gibt.

Horizon: Call of the Mountain ist das Spiele-Flaggschiff zum Start von Sonys PSVR 2. Kollege Dennis hat das Spiel bereits ausführlich gespielt. Wie es ihm gefallen hat, lest ihr in seinem Test:

Neue Spiele für PS5 und PS4

21. Februar - Akka Arrh

21. Februar - Atomic Heart

21. Februar - Seven Doors

22. Februar - Altair Breaker

22. Februar - After the Fall: Complete Edition

22. Februar - Awesome Asteroids

22. Februar - Cactus Cowboy: Plants at War

22. Februar - Cave Digger 2: Dig Harder

22. Februar - Cities: VR Enhanced (PSVR 2)

22. Februar - Demeo

22. Februar - Drums Rock

22. Februar - Dyschronia: Chronos Alternate

22. Februar - Fantavision 202X (PSVR 2)

22. Februar - Horizon: Call of the Mountain (PSVR 2)

22. Februar - Zombieland: Headset Fever Reloaded (PSVR 2)

22. Februar - Kayak VR: Mirage (PSVR 2)

22. Februar - Pavlov (PSVR 2)

22. Februar - Rez Infinite (PSVR2)

22. Februar - Tetris Effect: Connected (PSVR 2)

22. Februar - The Last Clockwinder (PSVR 2)

22. Februar - Townsmen VR (PSVR 2)

22. Februar - Twice Reborn: A Vampire Visual Novel

22. Februar - What the Bat?

23. Februar - Blood Bowl 3

23. Februar - Catan: Console Edition

23. Februar - Chef Life

23. Februar - Ship Graveyard Simulator

24. Februar - Clive 'n' Wrench

24. Februar - Safari Pinball

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

21. Februar - Akka Arrh

21. Februar - Atomic Heart

21. Februar - Like a Dragon: Ishin!

22. Februar - Remoteness

23. Februar - Blood Bowl 3

23. Februar - Catan: Console Edition

23. Februar - Chef Life

Neue Spiele für Nintendo Switch

21. Februar - Akka Arrh

21. Februar - Ninja JaJaMaru: Retro Collection

21. Februar - Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell

21. Februar - Ninja JaJaMaru: The Lost RPGs

21. Februar - Seven Doors

22. Februar - Animal Lover

22. Februar - Digimon World: Next Order

22. Februar - Hike Isle

22. Februar - Piczle Lines 2: Into the Puzzleverse

22. Februar - Redemption Reapers

22. Februar - Twice Reborn: A Vampire Visual Novel

23. Februar - Chef Life

23. Februar - Dyadic

23. Februar - Grim Guardians: Demon Purge

23. Februar - Horror Tale

23. Februar - Loot Box Simulator - Crimson Fire

23. Februar - Midnight is Lost

23. Februar - Planet Cube: Edge

23. Februar - Remorse: The List

23. Februar - Rumble Sus

23. Februar - Sakura Magical Girls

23. Februar - Snake Core

23. Februar - The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling

23. Februar - Tyrant's Blessing

23. Februar - Yonesawara Hospital

24. Februar - Flame Keeper

24. Februar - Hentai World

24. Februar - Ink & Paper: DoodleCut

24. Februar - Lootbox Lyfe+

24. Februar - Roniu's Tale

