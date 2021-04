Neue Spiele der Woche bringen PS5- und Switch-Kracher, die ihr nicht verpassen solltet

Welche wichtigen Spiele erscheinen in der Woche vom 26. bis 30. April 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und Switch? GamePros wöchentliche Release-Liste verrät es euch.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir vom Publisher und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch die größten Releases der Woche genauer vor:

Returnal (PS5)

Release: 30. April 2021

30. April 2021 Genre: Horror-Shooter, Roguelike

Darum geht's: Returnal ist ein AAA-Roguelike exklusiv für die PS5, in dem wir als Astronautin Selene nach einem Absturz auf einem unbewohnten Planeten um unser Überleben kämpfen. Dabei greifen wir auf allerhand mächtige SciFi-Waffen zurück und schießen uns in Third-Person-Perspektive durch prozedural generierte Areale. Sterben wir, geht's zurück an den Anfang und wir erleben die Katastrophe erneut und starten wieder an der Absturzstelle.

Mehr Infos lest ihr in der GamePro-Preview:

New Pokémon Snap (Switch)

Release: 30. April 2021

30. April 2021 Genre: Adventure

Darum geht's: Bei New Pokémon Snap handelt es sich um den Nachfolger des beliebten N64-Spin-offs von 1999. Auch im Switch-exklusiven Adventure dreht sich alles darum, die Taschenmonster zu fotografieren. Insgesamt 200 Monsterchen gilt es, vor die Linse zu bekommen und damit nach und nach den Pokédex zu füllen.

Mehr Infos lest ihr in der GamePro-Preview:

Neue PS4- und PS5-Spiele

Neue Xbox One und Series X/S-Spiele

Neue Nintendo Switch-Spiele

27. April - Death end re;Quest

30. April - New Pokémon Snap

30. April - R-Type Final 2

30. April - Castaway Paradise

