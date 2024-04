Neue Spiele der Woche bringen eines der beliebtesten Xbox-Exclusives endlich auf PS5

Diese Spiele erscheinen in dieser Woche für Konsolen.

Eine neue Woche ist gestartet und das bedeutet wieder neue Spiele für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und Nintendo Switch. Wir geben euch hier eine Übersicht über die wichtigsten Releases in der Woche vom 29. April bis 5. Mai.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Highlight in dieser Woche

Sea of Thieves

Release: 30. April (für PS5)

30. April (für PS5) Plattformen: PS5

PS5 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Auf Xbox Series X/S und One ist das Piraten-Abenteuer Sea of Thieves bereits seit einigen Jahren verfügbar und dort sehr beliebt. Dank Microsofts neuer Strategie für ihre Exklusiv-Titel kommen jetzt aber auch alle mit einer PS5 in den Genuss des Action-Adventures.

Im Multiplayer-Piratenspiel seid ihr als Freibeuter*in in der Karibik unterwegs und sucht Schätze, nehmt Quests an oder liefert euch auf hoher See Schlachten mit anderen Schiffen und Meeresungeheuern. Kleinere Schiffe könnt ihr auch alleine steuern, für größere Schiffe braucht ihr eine Mannschaft aus Mitspieler*innen.

Wollt ihr außerdem mit Fans auf anderen Plattformen zusammen zocken, ist das gar kein Problem: Sea of Thieves bietet nämlich Crossplay zwischen PC, Xbox und PS5.

Neue Spiele für PS4 und PS5

Braid Anniversary Edition - 30. April

- 30. April Sea of Thieves - 30. April

- 30. April MotoGP 24 - 02. Mai

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

Braid Anniversary Edition - 30. April

Neue Spiele für Nintendo Switch

Braid Anniversary Edition - 30. April

- 30. April Endless Ocean Luminous - 02. Mai

MotoGP 24 - 02. Mai

Touhou Mystia's Izakaya - 02. Mai

