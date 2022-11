Neue Spiele der Woche bringen den größten PlayStation-Blockbuster des Jahres

Auf diese Woche haben God of War-Fans lange gewartet. Denn am 9. November erscheint mit God of War Ragnarök das nächste große Abenteuer von Kratos und Atreus für PS5 und PS4. Und das wird den Vorschusslorbeeren den bisherigen Reviews – auch unserem – zufolge mehr als gerecht. Eine echter Kracher zum Jahresausklang also!

Neben GoW Ragnarök gibt es aber natürlich noch ein weitere Releases für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Wie immer zum Start einer Woche findet ihr in unserer Liste die wichtigsten davon aufgelistet, dieses Mal für den Zeitraum vom 7. bis zum 13. November. Viel Spaß beim Stöbern!

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

God of War Ragnarök

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Release: 9. November 2022

9. November 2022 Genre: Action

Action Systeme: PS5, PS4

Darum geht's: God of War Ragnarök ist das Sequel zum 2018 erschienenen Actionspiel God of War. Erneut geht es mit Kratos und Atreus in die Welt der nordischen Mythologie, genauer gesagt in alle neun davon. Und hier müssen sich die beiden zahlreichen Gefahren, Rätseln und Abenteuern stellen. Das überarbeitete Kampfsystem ist das Herzstück des Spiels, Kratos setzt darin unter anderem neue Spartan Rage-Angriffe ein und bewegt sich dank seiner Chaosklingen nun auch häufiger in der Vertikalen. Alles, was ihr zum Release des PlayStation-Krachers wissen müsst, lest ihr in unserer Infoübersicht.

Den ausführlichen und spoilerfreien Test von Kollege Dennis könnt ihr hier lesen:

136 25 Mehr zum Thema God of War Ragnarök im (spoilerfreien) Test - Einfach nur göttlich!

Neue Spiele für PS5 und PS4

8. November - Cobra Kai 2: Dojos Rising

8. November - Football Manager 2023

8. November - Return to Monkey Island

8. November - Sonic Frontiers

9. November - God of War Ragnarök

9. November - Super Woden GP

10. November - Lord of the Click 3

10. November - Geometric Sniper

11. November - Hot Tentacles Shooter

11. November - Tactics Ogre: Reborn

11. November - The Jumping Falafel

11. November - World Soccer Pinball

11. November - Yum Yum Cookstar

Alle PlayStation-Spiele des Jahres: In unserer Liste findet ihr eine komplette Übersicht aller Titel, die 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen.

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

8. November - Football Manager 2023

8. November - Return to Monkey Island

8. November - Sonic Frontiers

10. November - Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

10. November - Lord of the Click 3

10. November - Police Simulator: Patrol Officers: SUV Officer Edition

11. November - Atari 50: The Anniversary Collection

11. November - Paper Flight - Speed Rush

11. November - Tactics Ogre: Reborn

Alle Xbox-Titel 2022: In unserer Übersicht findet ihr eine Liste aller geplanten Releases für Xbox One und Xbox Series X/S.

Neue Spiele für Nintendo Switch

8. November - Ark: Ultimate Survivor Edition

8. November - Cobra Kai 2: Dojos Rising

8. November - Football Manager 2023

8. November - Orcen Axe

8. November - Sifu

8. November - Sonic Frontiers

9. November - Ark: Dinosaur Discovery

9. November - NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2

9. November - Super Woden GP

10. November - Adventskalender

10. November - Aragami 2

10. November - Cyber Velocity Run

10. November - Geometric Sniper

10. November - Jurassic World Aftermath Collection

10. November - Lunistice

10. November - Machanika Museum

10. November - Machinika Museum

10. November - Multiversepool

10. November - Orbital Bullet

10. November - Space Ducks: The Great Escape

11. November - Brain Memory

11. November - Hot Tentacles Shooter

11. November - Kamikaze Veggies

11. November - Lord of the Click 3

11. November - Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and Milk outside a bag of milk outside a bag of milk

11. November - Resident Evil 2 Cloud

11. November - Save Room

11. November - Tactics Ogre: Reborn

11. November - Windosill

Sämtliche Switch-Titel dieses Jahres: Alle weiteren geplanten Releases für die Nintendo Switch im Jahr 2022 findet ihr in unserer separaten Liste.

Vergesst nicht PS Plus, Game Pass Games With Gold und Nintendo Switch Online!

Auch im November 2022 finden einige Spiele den Weg in die Abo- und Service-Dienste von Nintendo, Microsoft und Sony. Diese Titel könnt ihr ihr euch wie gewohnt abseits der normalen Abo-Kosten ohne weiteren Aufpreis herunterladen und spielen. Hier erfahrt ihr, welche Spiele das konkret im November 2022 sind.

Die neu angebotenen Titel in den einzelnen Services wechseln jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores oder auf GamePro.de werfen solltet.

Auf welche Releases fiebert ihr in dieser Woche am meisten hin?