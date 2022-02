Neue Spiele der Woche bringen PlayStation-Legende zurück

Vom 28. Februar bis zum 4. März 2022 erwarten uns wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie für Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche. Diesmal könnt ihr euch unter anderem auf den neuesten Teil eines echten PlayStation-Klassikers freuen: Gran Turismo 7.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Gran Turismo 7

Release: 04. März 2022 (Freitag)

04. März 2022 (Freitag) Genre: Rennsimulation

Rennsimulation Plattformen: PS4, PS5

Gran Turismo ist wohl der bekannteste Name, wenn es um Rennsimulationen geht und gehört zu den bekanntesten PlayStation-Marken überhaupt. Diesen Freitag erscheint mit Gran Turismo 7 der erste Serienableger für die PS5. Auf der PS4 erscheint der Titel natürlich ebenfalls.

In Gran Turismo 7 könnt ihr euch auf einen umfangreichen Solo-Karrieremodus freuen, in dem wir Rennen fahren, neue Fahrzeuge erwerben und sie verbessern. Diverse Online-Modi sind ebenfalls mit dabei. Ein Vorabfazit ziehen wir bereits in unserer GamePro-Preview zu Gran Turismo 7.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Was erscheint außerdem?

Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier.

Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Conan Chop Chop - 1. März

Shadow Warrior 3 - 1. März

Elex 2 - 1. März

FAR: Changing Tides - 1. März

Was erscheint außerdem?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

Conan Chop Chop - 1. März

FAR: Changing Tides - 1. März

Was erscheint außerdem?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im März 2022

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?