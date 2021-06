Neue Spiele der Woche bringen PS5-Exclusive und Final Fantasy 7-DLC

Auch in dieser Woche könnt ihr euch auf eine Reihe neuer Releases einstellen. Vom 07. bis zum 13. Juni 2021 bekommen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch wieder jede Menge Spiele spendiert. In unserer wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welches Spiel an welchem Tag erscheint.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Ratchet & Clank: Rift Apart

Release: 11. Juni

11. Juni Plattform: PS5

PS5 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: In dieser Woche melden sich Ratchet & Clank auf der PS5 mit einer waschechten Fortsetzung zurück. Denn Rift Apart ist nach Into the Nexus (PS3) der erste, neue Teil der Reihe. Wie zuvor steht Entwickler Insomniac Games (Marvel's Spider-Man) hinter dem Action-Adventure im Pixar-Look.

Wie gewohnt übernehmt ihr die Rolle von Ratchet, einem Lombax, und seinem Roboter-Kumpel Clank. Die beiden müssen dieses Mal eine Katastrophe aufhalten während die verschiedenen Dimensionen durch plötzlich auftauchende Löcher miteinander kollidieren. Danke der SSD-Power der PS5 ermöglicht das Spiel einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Dimensionen. So seid ihr zunächst in einer belebten Stadt und im nächsten Moment rast ihr durch eine urzeitliche Welt oder befindet euch auf einem Piratenschiff.

Neue Spiel für PS4 und PS5

08. Juni - Chivalry 2

08. Juni - TESO: Blackwood

10. Juni - Final Fantasy 7 Remake: Intergrade

10. Juni - Ninja Gaiden: Master Collection

10. Juni - Chicory: A Colorful Tale

11. Juni - Guilty Gear Strive

11. Juni - Ratchet & Clank: Rift Apart

11. Juni - Dariusburst: Another Chronicle EX+

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2021 haben wir für euch hier zusammengefasst. Eine Auflistung aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

08. Juni - Chivalry 2

08. Juni - TESO: Blackwood

09. Juni - Alba: A Wildlife Adventure

09. Juni - Green Hell

09. Juni - Later Daters

09. Juni - Paradox Error

10. Juni - Ninja Gaiden: Master Collection

11. Juni - Farm Frenzy: Refreshed

11. Juni - Let's Cook Together

11. Juni - Life of Fly 2

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier.

Neue Spiele für Nintendo Switch

08. Juni - Willy Morgan and the Curse of Bone Town

08. Juni - Bring Honey Home

08. Juni - Red Ball Escape

09. Juni - Alba: A Wildlife Adventure

10. Juni - Alchemist Adventure

10. Juni - Ninja Gaiden: Master Collection

10. Juni - Life of Fly 2

10. Juni - Pisczle Cells

10. Juni - Shieldwall Chronicles

10. Juni - Pix Jungle Adventures

10. Juni - KiraKira Stars

10. Juni - Animus: Revenant

10. Juni - Sable's Grimoire

11. Juni - Wave Break

11. Juni - Spielestudio

11. Juni - Inexistence Rebirth

11. Juni - The Solitaire Conspiracy

11. Juni - Super Soccer Blast

11. Juni - Multilevel Parking Driver

11. Juni - Sun Wukong VS Robot

11. Juni - League of Champions Soccer

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass!

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr dann ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt.

Seid ihr im Besitz eines PS Plus-Abos, könnt ihr euch für kurze Zeit sogar ein weiteres Spiel sichern.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?