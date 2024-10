Diese Woche bekommt eine der besten RPG-Reihen nach 10 Jahren endlich eine Fortsetzung

Die neue Release-Woche bringt gleich einige spannende Titel aus unterschiedlichen Genres mit.

Diese Woche haben viele Rollenspiel-Fans bereits sehnlich herbeigesehngt, denn eine der besten Reihen des Genres bekommt eine längst überfällige Fortsetzung. Ob Dragon Age: The Veilguard die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen kann, muss sich erst noch im Test zeigen, aber die Previews fielen bereits durchaus positiv aus.

Darüber hinaus gibt es aber eine Reihe weiterer spannender Releases. Da wäre zum Beispiel Max' neues Abenteuer in Life is Strange: Double Exposure. Und gerade für Horrorfans ist in der Halloween-Woche natürlich einiges dabei – beispielsweise erscheint mit mit Clock Tower: Rewind ein echter Genre-Klassiker erstmals außerhalb von Japan und auch in Post Trauma gibt's Survivalhorror-Kost.

Wir verschaffen euch einen Überblick über das Wochen-Highlight und die spannendsten weiteren Titel für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Highlight der Woche

Dragon Age: The Veilguard

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Release: 31. Oktober

31. Oktober Entwickler: BioWare

BioWare Genre: Fantasy-Rollenspiel

Seit dem Release des letzten Dragon Age-Ablegers Inquisition sind mittlerweile ganze 10 Jahre verstrichen. Ursprünglich sollte Dragon Age 4 auch schon viel früher erscheinen und "Dreadwolf" heißen, nicht "The Veilguard". Doch in dieser Woche ist es endlich so weit: An Halloween können Fans und Neulinge wieder nach Thedas aufbrechen. Letztere will BioWare nämlich explizit ebenfalls mit dem neuen Spiel abholen, obwohl die Story direkt an den Vorgänger anknüpft.

Ihr schlüpft in The Veilguard in die Rolle einer neuen Hauptfigur mit Spitznamen Rook, die ihr im Editor vielseitig anpassen könnt. Rook ist gemeinsam mit Reihen-Veteran und Fanliebling Varric einer großen Gefahr auf der Spur, die nichts Geringeres als das Weiterbestehen der bekannten Welt bedroht.

Dabei müssen die beiden eine fähige Truppe an Spezialist*innen zusammenstellen und sich alten Bekannten sowie mächtigen, göttlichen neuen Feinden stellen. Die Kämpfe setzen zum ersten Mal hauptsächlich auf Echtzeit, obwohl für manche Spielaktionen immer noch eine taktische Pausenfunktion möglich ist.

Weitere Releases

Die wichtigsten PS4- und PS5-Spiele

48:35 Life is Strange: Double Exposure zeigt euch 15 Minuten vom Anfang des Adventures

Reel Fishing: Days of Summer - 28. Oktober

Clock Tower Rewind - 29. Oktober

Life is Strange: Double Exposure - 29. Oktober

- 29. Oktober Post Trauma - 29. Oktober

Dragon Age: The Veilguard - 31. Oktober

- 31. Oktober Horizon Zero Dawn Remastered - 31. Oktober

- 31. Oktober Raiden Nova - 31. Oktober

[REDACTED] - 31. Oktober

Shadows of the Damned: Hella Remastered - 31. Oktober

Die wichtigsten Xbox-Spiele

0:59 Post Trauma - Fans von Oldschool-Horror, das ist was für euch! - Fans von Oldschool-Horror, das ist was für euch!

Reel Fishing: Days of Summer - 28. Oktober

Clock Tower Rewind - 29. Oktober

Life is Strange: Double Exposure - 29. Oktober

- 29. Oktober Neptunia Game Maker R:Evolution - 29. Oktober

Post Trauma - 29. Oktober

Dragon Age: The Veilguard - 31. Oktober

- 31. Oktober [REDACTED] - 31. Oktober

Shadows of the Damned: Hella Remastered - 31. Oktober

Die wichtigsten Switch-Spiele

2:16 Legendärer Survivalhorror-Klassiker kehrt zurück und erscheint zum ersten Mal außerhalb von Japan

Reel Fishing: Days of Summer - 28. Oktober

Clock Tower Rewind - 29. Oktober

Raiden Nova - 31. Oktober

Shadows of the Damned: Hella Remastered - 31. Oktober

Vergesst auch die Abo Services nicht

Weitere Spiele findet ihr natürlich auch in den Bibliotheken der Services wie PS Plus Extra/Premium oder dem Game Pass. Das Line-up in den Abos wechselt aber immer wieder. Daher informieren wir euch auf GamePro regelmäßig über Abgänge, Ergänzungen oder geben Tipps zu den diversen Abo-Service.

Welchen Titel nehmt ihr euch diese Woche vor?