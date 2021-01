In unserer Release-Liste findet ihr wie gewohnt alle Veröffentlichungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch, die in der Woche vom 18. bis zum 24. Januar 2021 erscheinen. Darunter befindet sich auch ein Highlight für Stealth-Fans.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Hitman 3

Release: 20. Januar

20. Januar Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Action

Das erwartet euch: In Hitman 3 versuchen wir erneut als Agent 47 unsere Ziele möglichst unauffällig und kreativ auszuschalten. Ob wir dabei auf Feuerkraft, die bekannte Klaviersaite oder einen inszenierten Unfall setzen, bleibt ganz uns überlassen. Die vielen Möglichkeiten laden dabei zum herumexperimentieren ein. Das Stealth-Spiel baut dabei auf seine Vorgänger Hitman und Hitman 2 auf, deren Locations in den dritten Teil importiert werden können, sofern ihr die Spiele denn besitzt.

Das ist neu: Neben sechs neuen Gebieten, darunter auch Berlin, bietet Hitman 3 neue Möglichkeiten, wie ihr euer Gegenüber um die Ecke bringen könnt. Ganz neu ist auch der Virtual Reality-Support für die PS VR, mit dem wir alle drei Hitman-Teile aus der Ego-Perspektive erleben können.

Neue Spiele für PS4 und PS5

20. Januar - Hitman 3

20. Januar - The King of Fighters XIV: Ultimate Edition

22. Januar - Redout: Space Assault

Weitere PS4/PS5-Spiele, die 2021 noch auf uns warten, findet ihr in den folgenden Release-Listen:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

19. Januar - Tauronos

20. Januar - Hitman 3

20. Januar - Marble Duel

21. Januar - Air Bounce - The Jump'n'Run Challenge

21. Januar - Unspottable

22. Januar - Redout: Space Assault

22. Januar - Skycadia

22. Januar - ADVERSE

Was 2021 noch alles für die Xbox-Konsolen kommt, könnt ihr in dieser Release-Liste nachschauen:

Neue Spiele für Nintendo Switch

18. Januar - Red Colony

18. Januar - Danger Gazers

18. Januar - Olympic Table Tennis

18. Januar - Spinny's Journey

19. Januar - War Truck Simulator

21. Januar - Ghostanoid

21. Januar - Bezier: Second Edition

21. Januar - Sally Face

21. Januar - Ephemeral -Fantasy on Dark-

21. Januar - The Game is ON

21. Januar - Unspottable

21. Januar - Missile Dancer

21. Januar - Air Bounce - The Jump'n'Run Challenge

21. Januar - Shing!

21. Januar - Jiffy

21. Januar - Chess Royal

21. Januar - Bouncing Hero

21. Januar - Grisaia Phantom Trigger 5.5

22. Januar - Dark Sauce

22. Januar - Colorful Colore

22. Januar - Rock 'N Racing Bundle Off Road & Grand Prix

22. Januar - CATTCH

22. Januar - Abyss: The Wraiths of Eden

22. Januar - ADVERSE

22. Januar - Gradiently

23. Januar - Legend of Numbers

Alle weiteren Nintendo Switch-Spiele für 2021 findet ihr in diesem separaten Artikel:

