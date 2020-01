Im PlayStation Store ist gerade unter dem Titel "Total Digital" ein großer Sale mit Hunderten PS4-Spielen gestartet, die ihr ausschließlich digital bekommen könnt. Darunter befinden sich viele Geheimtipps, aber auch einige der großen Indie-Hits wie Dead Cells und Darkest Dungeon. Die Angebote gelten zwei Wochen lang, also bis zum 5. Februar. Hier einige der Highlights:

Darkest Dungeon

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein düsteres, unbarmherzig schweres RPG haben.

Nicht so gut für: Alle, die nicht gut mit Verlusten umgehen können.

Das knüppelharte Roguelike-RPG Darkest Dungeon bekommt ihr im PlayStation Store gerade für 7,99€ statt 21,99€. Die Ancestral Edition kostet 13,99€ statt 36,99€. Eine gute Gelegenheit, den Titel noch nachzuholen, bevor im Laufe des Jahres der Nachfolger erscheint.

Mit dem Verlust leben: Darkest Dungeon zwingt Rollenspieler zum Umdenken: Hier werden unsere Helden nicht mit jedem erkundeten Dungeon stärker. Zwar gewinnen sie an Erfahrung, zugleich tragen sie aber schwere physische und psychische Verletzungen davon oder sterben uns schlicht weg. So sehr wir uns bemühen, solche Verluste lassen sich kaum vermeiden. Manchmal geht es nur darum, zur richtigen Zeit den richtigen Helden zu opfern.

Schwere Entscheidungen: Vor allem die richtige Abwägung des Risikos ist in Darkest Dungeon wichtig. Noch einen Raum weitergehen, obwohl die Helden schon verletzt sind, oder lieber retten, was zu retten ist? Ob man Erfolg hat oder nicht, ist dabei auch vom Glück abhängig. In Dungeons geht es eben nicht immer fair zu. Aber gerade das Gefühl, dass das Spiel manchmal unfair schwierig ist, macht jeden Triumph um so süßer.

Fazit: Wer es bei Rollenspielen liebt, die geliebten Helden langsam bis zu Halbgöttern hochzuzüchten, sollte um Darkest Dungeon einen großen Bogen machen. Auch der sich manchmal unfair anfühlende Schwierigkeitsgrad gefällt sicher nicht jedem. Aber wer sich damit anfreunden kann, bekommt ein einzigartiges und lange motivierendes Roguelike-RPG, bei dem sich die Siege so gut anfühlen wie in kaum einem anderen Spiel.

Darkest Dungeon statt 21,99€ für 7,99€

Hellblade: Senua's Sacrifice

Das richtige Spiel für: Alle, die nach einem einzigartigen, atmosphärisch dichten Erlebnis suchen.

Nicht so gut für: Alle, denen es vor allem auf interessante Spielmechaniken ankommt.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice ist im Totally Digital Sale um 50% reduziert und kostet damit nur noch 14,99€ statt 29,99€.

Die Stimmen im Kopf: Dass Hellblade ein einzigartiges Spiel ist, merken wir schon in den ersten Minuten: Aus allen Richtungen prasseln körperlose Stimmen auf die Protagonistin ein, die sie warnen, kritisieren und beleidigen. Senua ist psychisch krank, leidet unter Wahnvorstellungen. Immer wieder fragen wir uns im Spielverlauf, was real ist und was Einbildung, und ob diese Unterscheidung in dieser Spielwelt überhaupt einen Sinn macht.

Der Weg in die Unterwelt: Unser Ziel ist es, in die Unterwelt zu reisen und der Göttin Hel unseren Geliebten zu entreißen. Dabei wandeln wir durch verlassene, teils niedergebrannte Dörfer, in denen wir auf zahlreiche Leichen stoßen und von seltsamen Tiermenschen attackiert werden. Die Kämpfe spielen sich recht flott, die zahlreichen Rätsel des Spiel hätten aber abwechslungsreicher und kreativer ausfallen dürfen.

Fazit: Hellblade: Senua's Sacrifice lebt von der dichten Atmosphäre, die zum Teil durch das gelungene Artdesign, vor allem aber durch die überwältigende Soundkulisse erzeugt wird. Wer mit guten Kopfhörern oder Surround Sound spielt, kann nach ca. acht Stunden Spielzeit gut nachvollziehen, wie es sich anfühlt, ständig von Stimmen gequält zu werden. Beim Gameplay hingegen gibt es Stärken und Schwächen.

Hellblade: Senua's Sacrifice statt 29,99€ für 14,99€

Dead Cells

Das richtige Spiel für: Alle, die ein Roguelike mit spannenden Kämpfen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die sich bei Wiederholungen schnell langweilen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Den Indie-Hit Dead Cells gibt es für 16,99€ statt 24,99€, und zwar inklusive des DLCs Rise of the Giant, der neue Gegner, Bosse und Levels mitbringt.

Abwechslungsreiche Kämpfe: Dead Cells glänzt vor allem durch seine spannenden und abwechslungsreichen Kämpfe. Jeder Waffentyp spielt sich anders, jeder Ausrüstungsgegenstand hat seine Stärken und Schwächen. Da auch die Gegner völlig unterschiedliche Angriffsschemata einsetzen, müssen wir uns genau überlegen, auf welche Taktik wir setzen und welche Waffen wir ausrüsten.

Verfeinerte Formel: Ansonsten funktioniert Dead Cells im Grunde wie andere Roguelikes, nur macht es vieles besser. So haben wir selbst in weniger erfolgreichen Runs das Gefühl, zumindest ein bisschen Fortschritt zu machen, indem wir etwa eine neue Waffe oder einen Skill freischalten. Allerdings: Trotz zufällig generierter Level wiederholen sich die Bausteine häufig, gerade die ersten Level sehen wir immer wieder.

Fazit: Wie bei vielen Roguelikes wiederholen sich auch bei Dead Cells einige Dinge etwas zu oft und nutzen sich dadurch ab. Da das Kampfsystem aber so viele verschiedene Vorgehensweisen bietet und es noch dazu ein motivierendes Fortschrittssystem gibt, dauert es eine ganze Weile, bis sich erste Ermüdungserscheinungen einstellen. Deshalb gehört Dead Cells fraglos zu den besten Titeln seines Genres.

Dead Cells + Rise of the Giant Avatar statt 24,99€ für 16,99€

Darkwood

Das richtige Spiel für: Alle, die eine äußerst düstere Indie-Perle genießen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die sich ungern von einem Spiel deprimieren lassen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Das 2019 erschienene Survival-Horrorspiel Darkwood ist um die Hälfte reduziert und kostet somit nur noch 7,49€ statt 14,99€.

Schonungslos: Darkwood trägt seinen Namen zurecht: Das Horrorspiel fesselt durch eine extrem düstere Atmosphäre und strahlt eine Kälte und Trostlosigkeit aus, wie man sie selbst in diesem Genre nur selten findet. Die große Distanz auf das Geschehen, die wir durch die Top-Down-Perspektive haben, ändert daran nichts. Im Gegenteil: Ständig fragen wir uns, ob da nicht etwas im Schatten außerhalb des Sichtkegels unserer Figur lauert.

Tags entdecken, nachts verstecken: Ansonsten bietet Darkwood einige bekannte Mechaniken. Die Tage nutzen wir, um unsere Umgebung zu erkunden und Material zusammen. Abends verstecken wir uns in unserer Hütte vor den tödlichen Schatten und wehren uns mit Fallen und selbstgebastelten Waffen gegen andere Bewohner der Gegend. Das funktioniert gut, aber einige Dinge wie das unübersichtliche Inventar hätte man besser lösen können.

Fazit: Darkwood macht gar nicht so viel anders als andere Genrevertreter. Aber es ist konsequenter und schonungsloser in dem, was es uns als Spieler zumutet, und zieht uns dadurch umso mehr in seinen Bann. Ein paar kleinere Mängel wie die nicht optimale Steuerung sorgen zwar manchmal für Frust, aber insgesamt ist Darkwood ein sehr gelungenes Horrorspiel. Die Frage ist nur, ob man sich wirklich für ca. 20 Stunden in solche Düsternis stürzen will.

Darkwood statt 14,99€ für 7,49€

