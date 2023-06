Nintendo scheint bei den Schadenswerten der Waffen in Zelda TotK zu schummeln.

Zelda Tears of the Kingdom zeigt uns im Menü an, welche Waffen wie viel Schaden austeilen. Dafür steht der Zahlenwert. Wie ein Dataminer jetzt aber offenbar herausgefunden hat, stimmen diese Zahlen gar nicht – zumindest nicht immer. Eine Waffen-Kategorie teilt eigentlich sogar mehr Schaden als angegeben aus und eine andere dafür weniger.

Die Schadenswerte in Zelda Tears of the Kingdom stimmen wohl nicht immer

"Nintendo lügt euch an": So beschreibt ein Redditor die Erkenntnisse des Zelda-Dataminers Echo-BotW. Die drehen sich um den Schaden, den Waffen anrichten und basieren auf Daten, die aus dem Spiel stammen.

Diese Schadenswerte aus dem Spielcode stimmen nämlich überraschenderweise nur teilweise damit überein, was uns Spieler*innen im Spiel angezeigt wird. Dabei kommt es allem Anschein nach auf die Kategorie der Waffen an:

Einhändige Waffen weichen nicht vom angezeigten Angriffswert ab, hier stimmt alles.

weichen nicht vom angezeigten Angriffswert ab, hier stimmt alles. Zweihändige Waffen machen aber wohl mehr Schaden als angegeben. Der angezeigte Menü-Wert entspricht dem eigentlichen Schaden Mal 0,95 genommen. Oder anders ausgedrückt: Sie sind 5 % stärker.

machen aber wohl mehr Schaden als angegeben. Der angezeigte Menü-Wert entspricht dem eigentlichen Schaden Mal 0,95 genommen. Oder anders ausgedrückt: Sie sind 5 % stärker. Speere richten weniger Schaden an als angegeben. Und zwar stolze 33 %! Die Werte im Menü sind also deutlich höher als das, was mit den Speeren eigentlich ausgeteilt werden kann.

Warum das Ganze? Genau darüber zerbrechen sich jetzt gerade viele Fans den Kopf. Eine offizielle Erklärung gibt es dafür bisher nämlich noch nicht. Die meisten Spieler*innen sind dementsprechend recht ratlos und fragen sich, wieso Nintendo hier andere Werte angibt.

Geht's um DPS? Ein Erklärungsansatz lautet, dass die angezeigten Schadenswerte bereits versuchen, die Geschwindigkeit der einzelnen Waffen mit einzukalkulieren. Zweihänder sind langsamer und machen dementsprechend nicht so schnell viel Schaden pro Sekunde (DPS = Damage per Second). Bei Speeren ist es genau umgekehrt, sie sind extrem schnell.

Das alles müsste dann eigentlich bedeuten, dass die hier errechneten Schadenswerte sogar noch höher liegen:

Es gibt in Zelda TotK zwar keine Möglichkeit mehr, sich die Lebensenergie von Gegnern in harten Zahlen anzeigen zu lassen (wie das noch in Zelda BotW ging), aber ihr könnt die Schadenswerte trotzdem testen. Ein roter Standard-Bokblin hat offenbar 25 Punkte Leben. Mit einer einhändigen Waffe mit 25er Wert erledigt ihr ihn sofort und mit nur einem Treffer. Ein Speer muss dafür aber einen 34er Wert haben und ein Zweihänder nur 24.

Sind euch die Werte auch schon mal seltsam vorgekommen? Was könnte wohl der Grund dafür sein?