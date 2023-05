Ihr spielt Zelda: Tears of the Kingdom, aber habt Probleme mit Gegnern wie den mächtigen Leunen? Kein Problem! Wenn ihr bisher vor allem an zu schwachen Nahkampf-Waffen gescheitert seid, erfahrt ihr hier, wie ihr geradezu absurd hohen Schaden anrichten könnt. Das benötigt zwar etwas Vorbereitung, aber die lohnt sich.

Zelda TotK: Mit dieser Nahkampfwaffe könnt ihr über 800 Schaden anrichten, aber da geht noch viel mehr

Darum geht's: Um möglichst hohen Schaden. Die meisten Waffen in Tears of the Kingsdom machen unter 200 Punkte Schaden, aber das lässt sich durch einige Tricks enorm steigern. Als wichtige Grundlage braucht ihr aber natürlich erst einmal die Waffe selbst, die aus zwei Teilen besteht.

Das braucht ihr:

Einen Garde-Zweihänder, aber in der unversehrten Version

Einen Molduga-Kiefer, um ihn am Zweihänder zu befestigen

Das komplette Leucht-Rüstungsset, weil es Schaden auf Knochenwaffen erhöht

Upgrade-Materialien für die Leucht-Rüstung: Vor allem Leuchtsteine

Schwertbananen, um einen Buff auf die Angriffsstärke zu bekommen

So funktioniert's:

Holt euch die Leuchtrüstung aus dem Laden in Kakariko. Am besten erledigt ihr die "Miasma-Misere"-Nebenquest, um den Preis zu senken.

aus dem Laden in Kakariko. Am besten erledigt ihr die "Miasma-Misere"-Nebenquest, um den Preis zu senken. Macht Set-Upgrades: Ihr müsst zwei Große Feen freigeschaltet haben. Bei einer davon könnt ihr das gesamte Rüstungsset auf Stufe 2 upgraden, und zwar für 75 Leuchtsteine, 9 Bokblin-Eingeweide und 9 Moblin-Eingeweide.

Ihr müsst zwei haben. Bei einer davon könnt ihr das gesamte Rüstungsset auf Stufe 2 upgraden, und zwar für 75 Leuchtsteine, 9 Bokblin-Eingeweide und 9 Moblin-Eingeweide. Holt den Molduga-Kiefer: Nördlich von Geurdo-Stadt könnt ihr euch mit einer Molduga anlegen, die Kiefer droppt, wenn ihr sie killt. Das geht am einfachsten mit Zeitbomben, die ihr auf den Sandboden legt.

Nördlich von Geurdo-Stadt könnt ihr euch mit einer Molduga anlegen, die Kiefer droppt, wenn ihr sie killt. Das geht am einfachsten mit Zeitbomben, die ihr auf den Sandboden legt. Besorgt den Garde-Zweihänder aus dem Schloss. Ihr findet ihn die linke Treppe nach dem Haupteingang hoch, oben rechts, hinter dem Steinbrocken-Haufen.

Ihr findet ihn die linke Treppe nach dem Haupteingang hoch, oben rechts, hinter dem Steinbrocken-Haufen. Macht den Garde-Zweihänder kaputt. Wir wollen nämlich nicht diesen hier, der durch Miasma zerfressen wurde, sondern einen in tadelloser Qualität – und dafür muss dieser hier dran glauben.

Wir wollen nämlich nicht diesen hier, der durch Miasma zerfressen wurde, sondern einen in tadelloser Qualität – und dafür muss dieser hier dran glauben. Wartet einen Blutmond ab (wie ihr ihn selbst triggern könnt, seht ihr unten im Video).

(wie ihr ihn selbst triggern könnt, seht ihr unten im Video). Holt euch den unversehrten Garde-Zweihänder. Geht dazu im Untergrund zur Korom-Leuchtwurzel und speichert ab. Geht nach Westen bis zur Soldaten-Statue, die eine Waffe in der Hand hält. Ist es der Garde-Zweihänder, schnappt ihn euch. Ist er es nicht, ladet neu.

Geht dazu im Untergrund zur Korom-Leuchtwurzel und speichert ab. Geht nach Westen bis zur Soldaten-Statue, die eine Waffe in der Hand hält. Ist es der Garde-Zweihänder, schnappt ihn euch. Ist er es nicht, ladet neu. Verpasst ihm ein Upgrade: Hat der Garde-Zweihänder in perfekter Kondition noch kein Upgrade, könnt ihr es bei einem Oktorok am Todesberg versuchen. Was ihr wollt, sind 10 Extra-Punkte Schaden (insgesamt: 49).

Hat der Garde-Zweihänder in perfekter Kondition noch kein Upgrade, könnt ihr es versuchen. Was ihr wollt, sind 10 Extra-Punkte Schaden (insgesamt: 49). Baut die Waffe zusammen: Nutzt Synthese, um den Molduga-Kiefer an den Garde-Zweihänder zu kleben. Das sollte dann 81 Schaden machen, was dank der Rüstung Mal 1,8 genommen wird.

Nutzt Synthese, um den Molduga-Kiefer an den Garde-Zweihänder zu kleben. Das sollte dann 81 Schaden machen, was dank der Rüstung Mal 1,8 genommen wird. Macht die Waffe fast kaputt: Weil die Waffe kurz vor ihrem Auseinanderbrechen nochmal extra Schadensboni bekommt, müsst ihr sie abnutzen und dann noch zwei Sprungattacken drauflegen. Zumindest, wenn ihr dank verstecktem Schadensbonus 583 Schaden machen wollt.

Weil die Waffe kurz vor ihrem Auseinanderbrechen nochmal extra Schadensboni bekommt, müsst ihr sie abnutzen und dann noch zwei Sprungattacken drauflegen. Zumindest, wenn ihr dank verstecktem Schadensbonus 583 Schaden machen wollt. Holt den Bananen-Buff: Schmeißt 5 Schwertbananen in einen Kochtopf und futtert das Ergebnis. Tadaa: 874 Schaden!

Wie das alles im Detail funktioniert und aussieht, könnt ihr euch hier in dieser ausführlichen und detaillierten Anleitung anschauen:

Wenn ihr jetzt einen Leunen angreift, während ihr auf seinem Rücken reitet, wird die Waffe dadurch nicht nur nicht abgenutzt – ihr macht den Leunen auch noch in vier Schlägen platt.

Zerbrecht ihr die Waffe, macht der letzte Schlag nochmal extra Schaden (genau wie beim Werfen), wodurch ihr mit nur einem einzigen Treffer sogar 1.749 Schadenspunkte verteilen könnt.

Sogar noch mehr Schaden könnt ihr erzielen, wenn ihr Gegner einfriert. Dann bekommt ihr nochmal einen dreifachen Multiplikator auf den normalen Wert obendrauf und solltet sogar 2.884 Schaden machen.

Der absolute Overkill ist aber natürlich die Überfall-Attacke. Schleicht ihr euch an einen Gegner an, macht ihr achtfachen Schaden. Dadurch solltet ihr dann bei 7.689 Schadenspunkten landen.

Was war eure bisher stärkste Waffe in Zelda TotK, womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?