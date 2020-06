Die Nintendo Switch hat eine Menge toller Spiele zu bieten, aber nicht alle gibt es im Retail-Handel. Viele kleinere, aber nichtsdestotrotz spielenswerte Titel findet ihr nur im Nintendo eShop. Schon einmal hatten wir euch deshalb zehn dieser Geheimtipps vorgestellt. Weil das Interesse daran so groß waren, legen wir jetzt noch einmal mit zehn weiteren Spielen nach:

Hotline Miami Collection

Gamepro-Wertung: 80 Punkte (für Hotline Miami 2)

Mit der Hotline Miami Collection bekommt ihr beide Teile des blutigen Indie-Hits in einem Paket. Die Topdown-Actionspiele im Pixel-Look mögen auf den ersten Blick niedlich bis nostalgisch wirken, haben es aber in sich. Das gilt nicht nur für die explizite Gewaltdarstellung und die Story, die fast kein Verbrechen auslässt, sondern auch für den hohen Schwierigkeitsgrad.

Gerade Letzterer macht aber den Reiz der Spiele aus. Wieder und wieder fängt man die kurzen Missionen von vorn an, weil ein einziger Treffer eines überraschend auftauchenden Gegners reicht, um uns ins Jenseits zu befördern. Haben wir dann aber endlich die beste Vorgehensweise gefunden und Timing und Präzision perfektioniert, tanzen wir fast schon durch die Levels, während die Feinde um uns herum zusammenbrechen. Der treibende Soundtrack trägt zu diesem Gefühl einiges bei.

Hotline Miami Collection für 24,99€ im Nintendo eShop

Abzû

GamePro-Wertung: 75 Punkte

Abzû ist das perfekte Spiel für alle, die einfach mal für ein paar Stunden abschalten wollen. Als Taucherin finden wir uns inmitten eines unendlich erscheinenden Ozeans wieder und erkunden dessen reichhaltige Unterwasserwelt, die mit vielen hellen Farben wunderschön in Szene gesetzt ist.

Obwohl wir dabei auch auf ein paar gewaltige Kreaturen stoßen, müssen wir niemals um unser Leben fürchten. Um Kämpfe und Gefahren geht es in Abzû nicht, generell fällt der spielerische Anspruch eher gering aus. Dadurch hält uns nichts davon ab, die Atmosphäre der faszinierenden Spielwelt ungestört auf uns wirken zu lassen.

Abzû für 19,99€ im Nintendo eShop

Nuclear Throne

GamePro-Wertung: 80 Punkte

In Nuclear Throne kämpfen wir uns als skurriler Mutant durch eine Welt voller anderer skurriler Mutanten. Die Grafik ist simpel und die Story kaum der Rede wert. Das macht aber nichts, denn dafür ist die Action schnell und heftig. In dem Topdown-Shooter sind wir oft von Gegnerhorden umringt, die uns die Projektile nur so um die Ohren hauen, wenn wir uns nicht gerade mit dicken Bossgegnern anlegen.

Sterben wir, müssen wir wie in anderen Roguelike-Titeln wieder ganz von vorn anfangen. Durch unsere Erfolge schalten wird aber immerhin neue Charaktere mit individuellen Vor- und Nachteilen frei. Die sieben abwechslungsreichen Spielwelten sowie die über 100 Waffen, die wir in ihnen entdecken können, sorgen dafür, dass uns auch nach zahlreichen Durchgängen nicht langweilig wird.

Nuclear Throne für 12,99€ im Nintendo eShop

Phantom Doctrine

Mit Phantom Doctrine bekommt ihr einen taktisch anspruchsvollen Agententhriller, der zur Zeit des Kalten Krieges spielt. Historisch akkurat geht es dabei nicht zu: Der Konflikt zwischen den USA und der UdSSR dient nur als Ausgangs der Story. Als Chef der Untergrundorganisation The Cabal bekommen wir es bald mit einer mysteriösen Bedrohung zu tun, die viel größer ist als CIA oder KGB.

Wie in XCOM liefern wir uns dabei mit unserer kleinen Agententruppe rundenbasierte Gefechte auf begrenzten Karten, während wir von unserem Hauptquartier aus unser weltweites Vorgehen planen und unsere Ressourcen verwalten. Hier verhören wir auch feindliche Soldaten und können sie sogar einer Gehirnwäsche unterziehen, um sie anschließend für unsere Zwecke einzusetzen.

Phantom Doctrine für 19,99€ im Nintendo eShop

Kentucky Route Zero: TV Edition

Mit der Kentucky Route Zero TV Edition bekommt ihr alle fünf Teile des ursprünglich im Episodenformats erschienenen Adventures. Wir übernehmen die Rolle eines Lastwagenfahrers, der eine Lieferung irgendwo am Rande des namensgebenden Highways abgeben soll. Das Problem ist: Der Bestimmungsort scheint nicht zu existieren. Auch mit dem Highway selbst stimmt etwas nicht und die Menschen, denen wir begegnen, verhalten ich seltsam...

Auf unserer Suche führt uns Kentucky Rout Zero an zahlreiche Orte, die auf den ersten Blick typisch für das ländliche Amerika scheinen, aber stets irgendein Geheimnis bergen. Im Verlauf der surrealen Story spielen wir zeitweise auch andere Charaktere, die uns neue Perspektiven auf unsere Umgebung eröffnen. Spielerisch bleibt Kentucky Route Zero dabei eher simpel, es geht mehr um Story und Erkundung als um die Herausforderung.

Kentucky Route Zero: TV Edition für 22,99€ im Nintendo eShop

Kona

GamePro-Wertung: 77 Punkte

Eigentlich fahren wir in Kona nur deshalb in ein verschneites kanadisches Dorf, um ein paar harmlose Vorfälle von Vandalismus zu untersuchen. Sobald wir den kleinen Laden im Zentrum betreten, wird uns jedoch klar, dass hier sehr viel größere Verbrechen geschehen sind. Und wo sind überhaupt die Bewohner abgeblieben?

In dem Mystery-Adventure steht Detektivarbeit im Vordergrund, wobei wir viel Freiheit bei der Erkundung des scheinbar verlassenen Dorfes haben. Kona bietet aber auch Kämpfe und Survival-Elemente. Außerhalb unseres Wagens setzt uns die Kälte des kanadischen Winters schnell zu. Außerdem streifen hungrige Wölfe durch die Gegend, gegen die wir uns mit Waffengewalt wehren müssen. Und dann lauert da noch eine weitere, viel größere Gefahr...

Kona für 19,99€ im Nintendo eShop

Graveyard Keeper

Graveyard Keeper orientiert sich stark an Lebenssimulationen wie Harvest Moon oder Stardew Valley, allerdings mit einer makaberen Wendung: Statt auf einer kleinen Farm unserer Arbeit nachzugehen, verwalten wir hier einen Friedhof. Das tun wir nicht ganz freiwillig: Aus seltsamen Gründen wurden wir aus der Gegenwart in ein mittelalterliches Dorf katapultiert, wo wir Leute unter die Erde bringen müssen, bis wir einen Weg zurück in unsere Zeit gefunden haben.

Die interessante Story kommt nur langsam vorwärts, nicht zuletzt deshalb, weil es einfach zu viel zu tun gibt: Wir heben nicht nur Gräber aus und sorgen für Ordnung auf dem Friedhof, sondern führen auch Autopsien durch, bauen Lebensmittel an, sammeln Holz, treiben Handel mit den Dorfbewohnern und so weiter. Wenn man das Ende von Graveyard Keeper sehen will, braucht man deshalb viel Geduld, bekommt aber auch viel Inhalt.

Graveyard Keeper für 19,99€ im Nintendo eShop

Monster Slayers

Bei Monster Slayers handelt es sich um einen Roguelike-Deckbuilder im Stile eines Slay the Spire. Wobei man es eigentlich eher umgekehrt formulieren müsste, denn Monster Slayers war schon vor dem berühmten Konkurrenten da. Dass dem charmanten Spiel im bunten Cartoon-Look der große Erfolg verwehrt blieb, ist ein bisschen unfair, denn mit seinen zahlreichen Charakteren und seiner langen Spielzeit hat es einiges zu bieten.

In rundenbasierten Kämpfen metzeln wir uns durch einen Dungeon, wobei wir Aktionen wie Angriffe durch das Ausspielen unserer Karten auslösen. Im Laufe eines Runs verbessern wir unser Deck, indem wir neue Karten erwerben und alte aussortieren. Sterben wir, fangen wir von vorn an, schalten aber neue Fähigkeiten für den nächsten Run frei. Die Levels sind zufallsgeneriert, sodass wir nie zweimal dasselbe spielen.

Monster Slayer für 14,99€ im Nintendo eShop

Jotun: Valhalla Edition

Gamepro-Wertung: 81 Punkte

Im Actionspiel Jotun spielen wir die Wikinger-Kriegerin Thora, der der Übergang nach Valhalla verwehrt wird, weil sie bei einem Schiffsunglück ein unrühmliches Ende gefunden hat. Die Götter geben ihr noch eine Chance: Wenn sie die fünf Jotun besiegt, die die Naturelemente repräsentieren, kann sie ihre Ehre wiederherstellen.

So machen wir uns also auf den Weg durch fünf wunderschön handgezeichnete, stark an die nordische Mythologie angelehnte Welten, an deren Ende wir auf jeweils einen dieser Giganten treffen und ihn in einem spektakulären Bosskampf erledigen. Obwohl die Kämpfe mechanisch eher simpel sind, sind diese Endgegner eine echte Herausforderung. Ein paar frustrierende Tode nimmt man aber gern in Kauf, um sehen zu können, was in der nächsten Welt wartet.

Jotun: Valhalla Edition für 14,99€ im Nintendo eShop

Ziggurat

Wie bei Nuclear Throne handelt es sich auch bei Ziggurat um einen Roguelite-Shooter mit zufallsgenerierten Levels. Hier jedoch kämpfen wir uns aus der Egoperspektive durch grafisch recht ansehnliche mittelalterliche Gemäuer und legen uns mit Gegnern wie Geistern, fliegenden Totenköpfen und riesigen Karotten an.

Das kreative Gegnerdesign schwankt zwischen düster und absurd. Allein schon die Neugier darauf, was die Entwickler sich sonst noch ausgedacht haben, motiviert langfristig. Bis wir die zahlreichen Bossgegner kennengelernt haben, vergehen viele Stunden. Zudem sorgt die große Vielfalt an Zaubern und Waffen, derer wir uns als Magier bedienen können, für die nötige Abwechslung.

Ziggurat für 14,99€ im Nintendo eShop